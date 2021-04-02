Клиентам Tele2 вдвое снизят цену на комбо в популярной бургерной
 

Клиентам Tele2 вдвое снизят цену на комбо в популярной бургерной

02.04.2021, 15:13, Новости
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Оператор выходит за рамки телекома и предлагает своим абонентам другие правила для приятного досуга.

В апреле в программе лояльности «Больше» появились промокоды со скидками от популярной сети «Краснодарский парень».

Кафе открыто в самом центре Ярославля – на улице Депутатской, д. 11. Район известен живописной пешеходной зоной, где любят проводить время местные жители и туристы. По промокоду из приложения «Мой Tele2» или с сайта оператора посетителям сделают скидку в 50% на специальное комбо для ценителей вкусной еды.

Таким образом, всего за 210 рублей абоненты получат набор из бургера Spicy Boss на черной булочке с котлетой из мраморной говядины, свежими овощами, сыром чеддер, авторскими соусами и перцем халапеньо. К нему полагается порция картофеля фри, пикантный соус и фирменный морс.

Предложение подойдет как для тех, кто решил пообедать во время дневной прогулки, так и для вечерних встреч с друзьями или выходов в кафе всей семьей. Уютная атмосфера заведения позволит приятно отдохнуть в любой компании.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Помимо региональных предложений клиентам доступны промокоды от федеральных компаний – на обучение, шопинг, развлечения.



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