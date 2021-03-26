Расчлененку им подавай
 

Расчлененку им подавай

26.03.2021, 12:09, Мнение
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Последний случай с расчленкой, припоминаю, случился в Рыбинске лет 20 назад.

Тогда моего хорошего знакомого убили и расчленили его же друзья. Однако, благодаря Питеру, тема не потеряла своей актуальности.

Вот, на днях в соцсетях хорошо зашел «сюжет» про расчленение снеговика.
 


Казалось бы, ну а что такого – слепили на полторы недели, денег из бюджета ушло немного, чего хайп ловить? Но нет, без хайпа мы не можем.

Высыпают из мешков асфальт для латания дыр на дороге и утаптывают его ногами – ну разве не хайп?

В очередной раз (пора бы привыкнуть!) отвалилась облицовка на мемориале «Огонь Победы» – надо запостить.

А тут раз, и тебе «ответочка» прилетела. Депутат, с**а, шары катает по ночам и соседей заливает. Журналист, вообще, пьет. А рыбинцы вместо того, чтобы выйти и вычистить город от снега да залатать ямы на дорогах, жалуются в соцсетях – начальник плохой.

А начальник то хороший! Он и с парашютом прыгает, и ковидом болеет, и с невиртуальными активистами встречается – чай (sic!) пьет.

Да и реагирует на критику оперативно – ямы переделывает, мемориал ремонтирует и сразу объясняет: почему после истечения срока своих полномочий останется еще на полгода при них.

Пусть и не лично, но все же.



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