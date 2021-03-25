Таможенная очистка грузов в Москве
 

Таможенная очистка грузов в Москве

25.03.2021, 13:21, Детали
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Таможенная очистка – это неотъемлемый этап любой внешнеторговой операции. В рамках очистки проходит подготовительный этап, сбор всех необходимых документов, пошлины, таможенный контроль, там. оформление.

Для таможенной очистки необходимо поставить в известность таможенные органы о том, что ваш груз нуждается в оформлении. Потом товары доставят на склад временного хранения, где возьмутся пробы и образцы. Далее вы оформите декларацию и сопроводительные бумаги, чтобы передать их в таможенные органы.

Почему лучше доверить таможенную очистку профессионалам?

Таможенная очистка грузов является достаточно сложным процессом, особенно с учетом того, что в законы могут вноситься коррективы. Документы нужно оформлять идеально, иначе каждая неточность может привести как к задержке груза, так и к штрафу или аресту имущества. Также есть влияние и личного фактора: при возникновениях сложных ситуаций лучше, чтобы ваши интересы отстаивал профессионал, который прекрасно ориентируется в законодательстве и сразу поймет, есть ли реальная проблема или это просто придирки.

В каких случаях особенно пригодятся услуги таможенных брокеров?

  • Если вы новичок в сфере внешнеэкономической деятельности.
  • Вы работаете со страной с очень сложным таможенным законодательством.
  • Когда вам нужно экспортировать (или наоборот) товары, которые быстро портятся, и поэтому время – это критичный фактор.
  • Перед вами стоит задача перевезти сборный груз или какие-либо ценные товары, и нельзя допустить простоя.
  • Вам нужно получить лицензию или сертификат на груз.
  • Услуги специалиста необходимы вам не очень часто, поэтому нет смысла нанимать его в штат.

Таможенный декларант быстро и тщательно выполнит все необходимое для того, чтобы очистка прошла удачно: подготовит документы, рассчитает пошлины, будет сопровождать груз и защищать ваши интересы.

Нужны таможенные услуги в Москве? Компания «Декларант+» предлагает весь спектр таможенных услуг.

  • Мы работаем на рынке более 15 лет, поэтому за нашими плечами сотни самых разных кейсов.
  • Нас не пугают сложные и запутанные случаи, мы выполняем свою работу оперативно и качественно.
  • Оформим любой товар из стран ЕС, СНГ, Ближнего Востока и любого другого государства.
  • Наши сотрудники – только высококвалифицированные специалисты.

Часто мы предлагаем таможенную очистку в Республике Беларусь из-за того, что там ниже ставки рисков таможенной стоимости, не запрета оформления брендовых групп товаров, а также товаров интеллектуальной собственности, более доступной ценой на услуги таможенных брокеров.

«Декларант+»: мы рады стать вашим надежным партнером!



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