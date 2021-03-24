Рыбинцы приняли участие в медиафоруме LikeMedia
 

Рыбинцы приняли участие в медиафоруме LikeMedia

24.03.2021, 9:42, Событие
Теги: ,

Tele2 стала партнером третьего всероссийского молодежного медиафорума LikeMedia в Ярославле, который собрал около тысячи гостей со всей страны.

Компания вручила digital-призы победителям медиаигры, подготовившим лучшие видеоролики и отчетные материалы по итогам мероприятия.

Tele2 разделяет идеи форума – вовлечь юное поколение в цифровые проекты региона, а также содействовать профориентации молодых специалистов. Компания вручила победителям творческого задания музыкальные колонки и беспроводные зарядные устройства для гаджетов, которые соответствуют цифровому образу жизни участников.

– Мы внимательно следим за трендами социального инжиниринга. Социальные сети, цифровые сервисы, развлекательные и информационные каналы стали неотъемлемыми атрибутами современной жизни, особенно для поколения Z, – рассказал Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2. – В компании отлично это понимают и предоставляют на актуальных тарифах бесплатный трафик для социальных сетей и мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber и безлимит на TikTok. Кроме того, подобные мероприятия соответствуют идеологии “других правил” Tele2.

Организаторы форума LikeMedia в регионе – ГАУ Ярославской области «Дворец молодежи» и Правительство Ярославской области, пригласили пул профессиональных спикеров из сферы телевидения, интернет-СМИ, маркетинга, организации мероприятий, киноиндустрии и других. В течение трех дней гости из 73 регионов получали новые знания и отрабатывали навыки.

– Мы благодарны нашему партнеру – оператору мобильной связи Tele2 – за помощь при организации всероссийского медиафорума LikeMedia, – отметила Анна Шмелева, директор государственного автономного учреждения Ярославской области «Дворец молодежи». – Наши партнеры понимают важность проведения подобных событий в нашем регионе. Ежегодно площадка медиафорума привлекает молодежь – современную и креативную аудиторию, которая обменивается опытом в медиасфере, формирует новые тренды и развивает навыки в одной из самых быстро меняющихся сфер – сфере медиа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Тверской области передали новые машины скорой помощи

15.03 / ПАО «ОДК-Сатурн» успешно прошло надзорный аудит EASA

01.03 / Бесплатные юридические консультации

01.03 / Методы повышения уникальности текста

26.02 / Власти Рыбинска рассказали о новой технологии уборки дорог – в Ярославле завидуют

26.02 / Рыбинцы на треть чаще стали покупать с промокодами и скидками

25.02 / Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

20.02 / Последовательный перевод с китайского

20.02 / Виды и назначение фильтров нулевого сопротивления

19.02 / 23 февраля и 8 марта: как выбрать digital-подарки?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска