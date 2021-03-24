Рыбинцы приняли участие в медиафоруме LikeMedia

24.03.2021, 9:42, Событие

Теги: Tele2, Технологии

Tele2 стала партнером третьего всероссийского молодежного медиафорума LikeMedia в Ярославле, который собрал около тысячи гостей со всей страны.

Компания вручила digital-призы победителям медиаигры, подготовившим лучшие видеоролики и отчетные материалы по итогам мероприятия.

Tele2 разделяет идеи форума – вовлечь юное поколение в цифровые проекты региона, а также содействовать профориентации молодых специалистов. Компания вручила победителям творческого задания музыкальные колонки и беспроводные зарядные устройства для гаджетов, которые соответствуют цифровому образу жизни участников.

– Мы внимательно следим за трендами социального инжиниринга. Социальные сети, цифровые сервисы, развлекательные и информационные каналы стали неотъемлемыми атрибутами современной жизни, особенно для поколения Z, – рассказал Сергей Тимонин, директор ярославского филиала Tele2. – В компании отлично это понимают и предоставляют на актуальных тарифах бесплатный трафик для социальных сетей и мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber и безлимит на TikTok. Кроме того, подобные мероприятия соответствуют идеологии “других правил” Tele2.

Организаторы форума LikeMedia в регионе – ГАУ Ярославской области «Дворец молодежи» и Правительство Ярославской области, пригласили пул профессиональных спикеров из сферы телевидения, интернет-СМИ, маркетинга, организации мероприятий, киноиндустрии и других. В течение трех дней гости из 73 регионов получали новые знания и отрабатывали навыки.

– Мы благодарны нашему партнеру – оператору мобильной связи Tele2 – за помощь при организации всероссийского медиафорума LikeMedia, – отметила Анна Шмелева, директор государственного автономного учреждения Ярославской области «Дворец молодежи». – Наши партнеры понимают важность проведения подобных событий в нашем регионе. Ежегодно площадка медиафорума привлекает молодежь – современную и креативную аудиторию, которая обменивается опытом в медиасфере, формирует новые тренды и развивает навыки в одной из самых быстро меняющихся сфер – сфере медиа.