Рыбинцы вновь проголосуют за благоустройство одних и тех же общественных территорий. Но теперь онлайн
 

Рыбинцы вновь проголосуют за благоустройство одних и тех же общественных территорий. Но теперь онлайн

02.03.2021, 14:33, Новости
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26 апреля стартует голосование за объекты, которые в 2022 году благоустроят по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Рыбинцам в очередной раз предстоит определить, какой именно из пяти объектов будет восстановлен в первую очередь.

Для голосования, которое пройдет на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая 2021 года, в Рыбинске предложены пять объектов: Стрелка в Казанском районе, часть парка на Волжской набережной, Петровский парк, площадь маршала Жукова и фасадная часть бульвара Победы. Эти общественные зоны уже проходили народное обсуждение и участвовали в отборе в 2018 году, отмечают в пресс-службе администрации.

— Мы сохранили преемственность и последовательность в благоустройстве города. Каждая из территорий важна, нуждается в восстановлении и имеет свои особенности: на площади Жукова и на бульваре Победы необходимо закончить уже начатые работы, Петровский парк имеет охранные ограничения, но является единственным местом отдыха в Заволжском районе. Волжский – главный городской парк, а с окончанием работ на Стрелке мы получим завершенную набережную. Поэтому мнение жителей поможет нам расставить приоритеты и, как показал опыт с Карякинским парком, сделать то, что кажется невозможным, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Голосование пройдет в онлайн-формате на общероссийской информационной платформе обратной связи. Страница Ярославской области: https://76.gorodsreda.ru/. Участниками онлайн-голосования могут стать граждане с 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе через портал госуслуг или иные сервисы идентификации. Выбирать объект можно только в том муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин.

На портале также можно ознакомиться с эскизами, где представлено, что предлагается сделать в каждой зоне. Почти все проекты предусматривают замену покрытия, установку освещения, скамеек, малых архитектурных форм. Появятся новые детские и спортивные площадки, места для тихих прогулок и активного досуга.

Как пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков, участие в проекте позволит завершить уже начатые работы, благоустроить территории с учетом мнения жителей, внести их предложения. Поэтому представленные эскизы не окончательные, их будут дорабатывать после получения обратной связи от горожан, если территория победит в голосовании.

– Рыбинск полностью исполнил обязательства по благоустройству территорий, вошедших в список ТОП-5 по результатам голосования 2018 года. Сейчас, с учетом уже выполненных работ, необходимо определить приоритеты на 2022 год, – подчеркнул Алексей Рябченков.

В 2018 году победителем аналогичного голосования в Рыбинске стал Карякинский парк. За его реконструкцию проголосовали почти 17 тысяч человек. Сейчас это одно из красивейших мест Рыбинска. Также по программе «Решаем вместе!» за три года благоустроили сквер в микрорайоне Волжский, построили спортивную площадку в районе школ №18 и №28, привели в порядок парковую зону на улице Волочаевской и дали вторую жизнь детскому парку в Переборах.



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