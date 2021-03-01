Методы повышения уникальности текста

01.03.2021, 9:40, Рекомендуем

Теги: Интернет, Образование, Технологии

Если вы пишите статью, курсовую или дипломную работу, текст вашей работы должен быть уникален. Проверить уникальность текста можно с помощью специальных систем антиплагиата. Эти системы сверяют количество одинаковых слов с первоисточником и показывают процент уникальности.

Не всегда удается с первого раза написать уникальный текст. Если вы обнаружили, что ваш текст является неуникальным, не стоит расстраиваться. Существуют различные способы, при помощи которых можно повысить уникальность текста.

Например, повышение уникальности текста можно выполнить с помощью этого сервиса https://antiplagius.ru/kak-povisit-unikalnost-teksta.html . Здесь вы сможете проверить свою работу и узнать, как повысить ее уникальностью.

Методы повышения уникальности

Сделать копирайт бывает сложно. Даже если вы пишите работу сами, процент уникальности может быть низкий. Вот способы, которые помогут вам повысить уникальность.

Пишите работу сами и не подглядывайте в первоисточник. Старайтесь пересказывать написанное своими словами. Это поможет вам повысить уникальность. Несколько раз переработанные мысли в сочетании с оригинальными речевыми оборотами позволят вам создать уникальную работу. Используйте нетипичные конструкции. Составьте список стоп-слов, которые вы не будете употреблять в своей работе. Постарайтесь заменить их на похожие слова. Используйте различные эпитеты. Русский язык настолько богат, что любое слово всегда можно заменить синонимом. Если у вас не получается самим подобрать синонимы, используйте синонимайзер.

Как правильно использовать синонимы?

Не все умеют хорошо использовать синонимы, чтобы текст не терял свой смысл и выглядел также выразительно. Вот основные приемы, которые помогут вам воспользоваться синонимами и получить красочный и живой текст:

Используйте стилистически окрашенную лексику. Подбирайте такие синонимы, которые не вызывают стилистических ошибок. Воспользуйтесь фразеологическим словарем. Например, слово “догонять” можно заменить оборотом “наступать на пятки”. Антиплагиат не распознает этого приёма и сочтет текст уникальным.

Эти простые советы помогут вам быстро добиться высокой уникальности, не потратив на это много времени. Конечно, можно еще увеличить объём текста, но такой вариант подойдет не для всех. Если количество неуникальных фрагментов достаточно большое, вам придется сильно увеличить текст.