Власти Рыбинска отчитались о новом способе уборки дорог – в Ярославле завидуют

26.02.2021, 14:41, Эксклюзив

Теги: ЖКХ, Общество, Сарказм, Технологии, Транспорт

Сегодня муниципальная дорожная служба рассказала о новом эффективном способе уборки снега с городских автомобильных дорог. Такой современный способ в Рыбинске применили впервые.

– После ночного снегопада мы испытали новый инновационный способ уборки снега с помощью распыления наночастиц хлорида натрия (NaCl – ryb.ru) с высоты птичьего полета, – рассказали в пресс-службе мэрии.

По мнению чиновников, такой способ гораздо эффективнее и дешевле стандартной уборки и не требует привлечения спецтехники – достаточно одного человека и самолета.

Как пояснили в дорожной службе, первым «небесным дворником» стал мэр Рыбинска.

– Собственно, это была его идея и личная инициатива, – отметил представитель подрядчика. – Хочу от всего сердца поблагодарить нашего мэра и отмечу: мы впервые апробировали эту технологию и, похоже, опыт оказался успешным – снег практически полностью ушел с основных автомагистралей.

По словам чиновников, на инновационную технологию мэрия уже подала заявку на патент.

В администрации Ярославля по достоинству оценили рыбинскую идею и уже рассматривают вариант приобретения права на ее использование.

– Мы обратились к мэру Рыбинска с просьбой поделится опытом, а также предоставить возможность использования хлоридо-натриевой воздушной уборки у нас в городе на безвозмездной основе (т.е. даром – ryb.ru), – рассказал представитель ярославской администрации. – Наш глава уже выразил желание пройти курсы подготовки и получить лицензию на полеты. Авиатранспортные средства готов предоставить региональный аэропорт.

Предполагается, что окончательная зачистка дорог от снега в Рыбинске и Ярославле будет завершена к первомайским праздникам. После этого, коммунальщики начнут удалять снег с тротуаров и во дворах.