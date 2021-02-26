Рыбинцы на треть чаще стали покупать с промокодами и скидками
 

Рыбинцы на треть чаще стали покупать с промокодами и скидками

26.02.2021, 9:27, Новости
Теги: ,

Такие данные сообщили в Tele2.

Оператор подвел итоги работы программы лояльности «Больше», в рамках которой абонентам предоставляют промокоды со скидками в магазины, кафе, на онлайн-подписки и многое другое. Также партнеры оператора дарят клиентам подарки. А недавно пользователям открыли возможность получать кешбэк за покупку определенных товаров.

В 2020 году по сравнению с 2019-м количество промокодов, которые получили абоненты на сайте и в приложении проекта, выросло почти на 30%. Чаще всего жители покупали со скидками и получали подарки в ювелирных магазинах, оформляли подписки на электронные и аудиокниги, а также делали покупки на особых условиях в популярных интернет-магазинах.

Самими интересующими предложениями оказались промокоды от SUNLIGHT, на сервисы Tele2 TV и «ЛитРес», а также от интернет-магазина AliExpress.

Помимо этого, жителей интересовали предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. А в 2020 году появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров. Акция доступна в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в «Мой Tele2» нажать кнопку «Получить кешбэк», перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, приобрести один из них, затем отсканировать QR-код на чеке в течение 48 часов с момента покупки.

Программа лояльности «Больше» действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

20.02 / Последовательный перевод с китайского

20.02 / Виды и назначение фильтров нулевого сопротивления

19.02 / 23 февраля и 8 марта: как выбрать digital-подарки?

17.02 / На «Лыжне России» ярославцы установили рекорд по интернет-трафику

16.02 / Листогибочное оборудование: основные виды и преимущества применения

11.02 / «Роза Хутор» и «Шерегеш» уступили лидерство курорту в Нижнем Новгороде

11.02 / ОДК создаст цифровой двойник морского двигателя нового поколения

09.02 / В Ярославской области предприниматели в 7 раз чаще стали использовать big data

09.02 / В музее фортепиано создают виртуальный концертный зал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска