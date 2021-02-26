Рыбинцы на треть чаще стали покупать с промокодами и скидками

26.02.2021, 9:27, Новости

Теги: Tele2, Технологии

Такие данные сообщили в Tele2.

Оператор подвел итоги работы программы лояльности «Больше» , в рамках которой абонентам предоставляют промокоды со скидками в магазины, кафе, на онлайн-подписки и многое другое. Также партнеры оператора дарят клиентам подарки. А недавно пользователям открыли возможность получать кешбэк за покупку определенных товаров.

В 2020 году по сравнению с 2019-м количество промокодов, которые получили абоненты на сайте и в приложении проекта, выросло почти на 30%. Чаще всего жители покупали со скидками и получали подарки в ювелирных магазинах, оформляли подписки на электронные и аудиокниги, а также делали покупки на особых условиях в популярных интернет-магазинах.

Самими интересующими предложениями оказались промокоды от SUNLIGHT, на сервисы Tele2 TV и «ЛитРес», а также от интернет-магазина AliExpress.

Помимо этого, жителей интересовали предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. А в 2020 году появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров. Акция доступна в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в «Мой Tele2» нажать кнопку «Получить кешбэк», перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, приобрести один из них, затем отсканировать QR-код на чеке в течение 48 часов с момента покупки.

Программа лояльности «Больше» действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.