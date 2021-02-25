Tele2 собрала на утилизацию более 4000 старых телефонов

25.02.2021, 12:29, Новости

Теги: Tele2, Технологии, Экология

В Tele2 подвели первые итоги экологического проекта «Переплавка», в рамках которого в салонах принимают на переработку старые телефоны.

Жители Москвы и регионов, кольцом окружающих столицу, на первоначальном этапе проекта сдали уже порядка 800 устройств. «Переплавить» смартфон можно до 1 ноября.

Второй год Tele2 реализует операторский экопроект «Переплавка» , чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить жителей утилизировать их правильно. В 2019 году за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку свыше 1200 старых устройств.

Во время второй волны проекта количество сданных устройств увеличилось в 4 раза и уже превысило 4000. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители Поволжья – они принесли в салоны около 1000 гаджетов. Более 950 устройств «сплавили» на Урале. Бронза рейтинга у Москвы и области, а также окружающих 9 регионов – Ярославского, Костромского, Ивановского, Владимирского, Рязанского, Тульского, Калужского, Смоленского и Тверского. Здесь жители сдали порядка 800 телефонов.

Более 66% респондентов, принявших участие в «Переплавке», считают важным правильно утилизировать технику для борьбы с загрязнением окружающей среды. Кроме того, по сравнению с первой «Переплавкой» 2019 года на 23 п.п. увеличилось число тех, кто готов изменить свои привычки, чтобы улучшить экологию – количество таких людей среди респондентов достигло 74%.