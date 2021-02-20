Виды и назначение фильтров нулевого сопротивления

20.02.2021, 16:00, Детали

Теги: Технологии, Транспорт

Улучшить мощность практически любого двигателя можно при помощи различных тюнинговых деталей. Рынок автотехники пестрит новшествами, способными поднять мощностные способности мотора в разы. К ним относится и фильтр нулевого сопротивления. Какую в действительности пользу принесёт такая деталь, разобрались эксперты из Internetcars.ru .

Для чего нужны «нулевики»?

Конструкция такого фильтра − его преимущество по сравнению со спрессованными волокнами в стандартных фильтрах. Его главное отличие заключается в том, что поток воздушной массы, который проходит через небольшие отверстия в волокнах, должен беспрепятственно попадать к мотору.

В случае, когда волокна забиты пылью и грязью, сопротивление растет, значит, и мощность мотора уменьшается, ведь воздух «ищет» новые пути для преодоления всех возникающих преград. Бумага быстро забивается и удерживает не все частицы, которые попадают на зеркальную поверхность в моторе, тем самым приводя к появлению царапин.

Фильтры нулевого сопротивления создают максимально благоприятные условия для работы двигателя. Специалисты отмечают, что сразу же после установки такой запчасти в авто, его характеристики повышаются в среднем на 5-7 лс. Достигается подобный эффект за счет максимального насыщения мотора кислородом (горение топлива ускоряется).

Какими бывают фильтры?

Разновидностей фильтров «нулевиков» можно встретить не так уж и мало. Такие именитые бренды как SCT, Prosport, K&N, Green Filter, Simota, Pipercross, Apexi , занимаются постоянным совершенствованием продукции и выпуском фильтров для различных моделей авто.

Подобное массовое производство оправдано тем, что популярность детали растёт с каждым годом. Неспроста, ведь сразу после его установки мощность двигателя повышается на 5-7% минимум. Достигается подобный эффект за счёт отличных очистных способностей фильтра, который не позволяет грязи и пыли проникать на зеркальную поверхность. Но это ещё не всё, ведь название «нулевого сопротивления» соответствует действительно. В отличие от штатных фильтров, как его ещё называют, «спортивный» фильтр не создает преграды воздуху на пути к мотору.

Чаще всего можно встретить поролоновые и хлопковые фильтры. Поролон имеет наивысшую пропускную способность, но в тоже время преграду для потока воздуха, создает несколько большую, нежели хлопковый. Данный тип фильтрующего материала по своим качествам в разы лучше, нежели стандартные фильтры из бумаги.

Основным условием в работе детали является многослойность фильтрующих элементов. Хотя с первого взгляда можно подумать, что многослойность вызывает сопротивление, это не совсем так. Разработчики фильтров прибегают к методу пропитки специальными маслами. Таким образом, на впуске не создается сопротивление, ведь все загрязнения оседают между волокнами «нулевика», не проникая внутрь.

Выбирая фильтр нулевого сопротивления, первоочередно необходимо задуматься над тем, а стоит ли его устанавливать. Объем двигателя должен быть достаточным, чтобы владелец смог почувствовать реальные изменения в его работе.