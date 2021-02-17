На «Лыжне России» ярославцы установили рекорд по интернет-трафику
 

На «Лыжне России» ярославцы установили рекорд по интернет-трафику

17.02.2021, 9:03, Новости
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В Tele2 проанализировал работу сети во время всероссийской лыжной гонки. Зрители и участники в 1,5 раза увеличили объем используемых гигабайт и в 2 раза – количество звонков.

Соревнования прошли 13 февраля на территории спорткомплекса «Подолино» в Ярославле. Пиковое потребление дата-трафика началось за час до забега и продолжалось первые полчаса соревнования.

Клиентам понадобилось свыше 2 Тб на скорости 4G, чтобы делиться в Сети впечатлениями от старта. Это на 50% превышает показатели зимних массовых состязаний прошлого сезона. Чаще всего гости выкладывали фото и видео в Instagram, TikTok и WhatsApp.

Большой популярностью пользовалась и голосовая связь. Количество звонков, в отличие от интернет-трафика, начало резко расти уже к концу мероприятия. По числу вызовов абоненты также поставили рекорд, превысив значения в 2 раза год к году. Средняя длительность разговора по мобильному составила 3 минуты.

Такой вид спортивных состязаний был чуть более популярен среди мужчин. Порядка 55% абонентов на площадке события были представителями сильного пола.



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