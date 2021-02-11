«Роза Хутор» и «Шерегеш» уступили лидерство курорту в Нижнем Новгороде
 

«Роза Хутор» и «Шерегеш» уступили лидерство курорту в Нижнем Новгороде

11.02.2021, 15:35, Новости
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Оператор Tele2 проанализировал данные сети на горнолыжных курортах страны.

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, количество абонентов Tele2 в местах зимнего отдыха осталось практически неизменным в сравнении с 2019 годом, тогда как средняя длительность поездок выросла до 6 дней.

Наибольшее количество гостей было на курорте «Новинки» в Нижегородской области. Чтобы делиться впечатлениями от заездов, за прошедший год абонентам понадобилось 1600 Тб интернета и 97 млн минут звонков.

На втором месте по популярности – «Бобровый лог» в Красноярске. Здесь гости активно пользовались интернетом, но чуть меньше совершали голосовых вызовов. Всего они использовали 1500 Тб трафика и проговорили 73 млн минут.

На третьем месте рейтинга расположился комплекс «Снежком» в Подмосковье. В нем собирались самые активные пользователи интернета, которые потратили более 2700 Тб, а также совершили 64 млн минут звонков.

Интересно, что более удаленные курорты – «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Шерегеш» в Сибири, были не столь популярны.

В среднем каждый абонент проводил на склонах около 6 дней, что на сутки дольше, чем в прошлые годы. Отсюда закономерный рост потребления интернета: пользователям понадобилось на 20% больше трафика – 6 Гб за поездку. Любопытно, что длительность разговоров при этом существенно не поменялась и осталась на уровне 4 часов.

Такой вид отдыха был чуть более популярен среди мужчин – 53% посетителей были представителями сильного пола. Средний возраст путешественников: 42 года для мужчин и 44 – для женщин.



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