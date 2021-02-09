В музее фортепиано создают виртуальный концертный зал
 

В музее фортепиано создают виртуальный концертный зал

09.02.2021, 11:11, Новости
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В культурном пространстве Рыбинска появился новый концертный зал. Он находится в музее фортепиано.

Мощный компьютер, четыре видеокамеры и десяток профессиональных микрофонов подарят всем любителям музыки возможность виртуально присутствовать на концертах уникальных старинных инструментов.

Идею организовать виртуальный концертный зал создателю музея фортепиано в Рыбинске Алексею Ставицкому подсказали ограничения, связанные с пандемией. Многие сферы жизни стали уходить в онлайн, концертная деятельность не стала исключением.

– Для нас это прекрасная в возможность показать себя любым зрителям, любым музыкантам. Это будет живой концерт, виртуальный концерт, а также запись выступления, которую музыкант и слушатель сможет сохранить у себя. Такой опции сейчас практически нигде нет, – рассказал Алексей Ставицкий, создатель музея фортепиано. – Рыбинский музей фортепиано – самый необычный концертный зал. В нем шесть роялей для выступления. Каждый – произведение искусства, старинный и уникальный. Зал музея спроектирован архитектором Натальей Гончаровой, и он получился совершенно фантастическим по звуку.

Звуковое сочетание на основе этих возможностей и планируют транслировать в виртуальном пространстве. Выполнить техническую работу по размещению и настройке оборудования Алексею Ставицкому помогает его друг и коллега – владелец студии звукозаписи, музыкант, гитарист группы «Несчастный случай» Дмитрий Чувелев.

– Все, что здесь происходит, будут видеть не только 30-50 человек, которые сидят в зале, а гораздо больше людей. Звук фортепиано – очень высококачественный и сложно составленный. И записывать его нужно профессиональными микрофонами, они должны стоять в четко определённых местах, на каждый рояль – до четырёх штук. И четыре видеокамеры. Оператор будут управлять камерами. Это будет красиво, и будет хорошо звучать, – подчеркнул Дмитрий.

Виртуальный концертный зал: youtube.com/channel/UC2uXRSG_ke9w_3vvqQC8u2g

9 февраля состоится первый концерт в виртуальном зале. Начало в 15 часов. Выступят московские музыканты – скрипач Владимир Спектор и пианист диакон Димитрий Коростылёв.

– Прослушивание живых концертов бесценно. Но при этом у нас появилась прекрасная возможность выбирать время и место прослушивания, и это тоже очень интересно, еще один шаг на пути развития культурного пространства нашего любимого города, – рассказа Марина Воронина, начальник управления культуры.

20 февраля, в 19 часов – Юлия Игонина и «Новый русский квартет», Павел Домбровский.

21 февраля, в 14 часов – Павел Домбровский (фортепиано).

30 марта, в 19 часов – Варвара Мягкова (фортепиано).

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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