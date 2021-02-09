Количество вакансий в ресторанах Ярославской области выросло почти в два раза
 

Количество вакансий в ресторанах Ярославской области выросло почти в два раза

09.02.2021, 9:44, Новости
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Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере общепита в Ярославской области.

С начала текущего года компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли более 160 вакансий, что в 84% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Подавляющее большинство предложений – 92% – открыто в Ярославле, также персонал нанимают в заведения общественного питания Переславля-Залесского, Рыбинска, Мышкина и Ростова.

– Рестораторы активно ищут официантов, барменов, хотес, однако самыми востребованными специалистами стали повара, также крайне высок спрос на курьеров и управляющих. Интересно, что можно встретить и вакансии для специалистов, профиль которых не связан со сферой общепита напрямую – например, одна из популярных сетей пиццерий сейчас ищет водителя-курьера вечернего и выходного дня, а одна из эко-ферм готова принять на работу операционного менеджера, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.



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