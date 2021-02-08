Политика – вот место для интриг
08.02.2021, 15:15, Эксклюзив
Теги: Администрация, Бюджет, Выборы, Муниципальный совет, Политика, Сарказм, Технологии
Рыбинский депутат Александр Соколов дал большое интервью для интернет-издания «Черемуха». В мэрии города публикацию назвали предвыборной.
В материале депутат вспоминает «гениальнейшего человека» Юрия Ласточкина, критикует мэра Рыбинска за нежелание слушать представителей совета и бюджетные траты на личные «хотелки».
– Что вы, какие выборы?! У меня завод, жена, соседи, – прокомментировал публикацию Александр Соколов.
По его словам, в нынешних условиях, на выборы мэра Рыбинска может заявится только сумасшедший, который кроме ул. Крестовой в городе ничего не видит.
Впрочем, в госкорпорации «Ростек» информацию о выдвижении депутата в качестве кандидата на должность мэра подтвердили.
– Экономике Рыбинска нужна встряска, – пояснил источник в госкорпорации. – Весь мир переходит к четвертой промышленной революции, а вы все еще думаете о вывесках через «Ять» и каменных мостовых.
В «Ростеке» рассчитывают, что Александр Соколов даст инновационный импульс городскому хозяйству. В частности, все услуги ЖКХ будут переведены на блокчейн-платформу (распределение коммунальных услуг между квартиросъемщиками), в которой жильцы МКД будут самостоятельно осуществлять теплоснабжение своих квартир (посредством дележа самонакопленной внутриквартирной энергии), что, в свою очередь, позволит сократить затраты поставщиков на оплату энергоресурсов.
– Новые технологии безусловно настигнут каждого жителя Рыбинска. При этом, рост тарифов останется в утвержденных размерах – 5,5 процентов в год, – подчеркнул источник.
Отметим, сам потенциальный кандидат заявил о намерении кардинально реформировать систему местного самоуправления.
– Прежде всего, нам нужно оптимизировать работу совета. Незачем тратить бюджетные средства на депутатов – вполне достаточно того, что депутаты будут уведомляться мэрией о принятых решениях посредством рассылки сообщений в Telegram, – пояснил Александр Соколов. – Сам факт наличия мобильного телефона будет автоматически означать согласие с принятым решением.
По такому же принципу начнут проводить и общественные слушания по наиболее важным для Рыбинска вопросам.
Действующий мэр города отказался комментировать информацию о выдвижении Александра Соколова, бросив трубку телефона со словами: «Да пошли вы все на (обсценная лексика)!»
Тем не менее, в мэрии уже начали подготовку к выборам. Главным челленджом будущей компании станет слоган «Родному городу доброту и туристов». В рамках избирательной компании пройдет праздник «Рыбинск город юбилейный», а основными агитационными площадками станут прогулочный теплоход «Добрый» (бывшая «Ната») и Центр Молодежи «Добро» (бывший ДК «Полиграф»).
Напомним, полномочия нынешнего градоначальника истекают 25 марта 2021 года. Кроме него и Александра Соколова, за пост мэра намерен посостязаться еще один депутат – Олег Леонтьев.
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