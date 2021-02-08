Политика – вот место для интриг

08.02.2021, 15:15, Эксклюзив

Теги: Администрация, Бюджет, Выборы, Муниципальный совет, Политика, Сарказм, Технологии

Рыбинский депутат Александр Соколов дал большое интервью для интернет-издания «Черемуха» . В мэрии города публикацию назвали предвыборной.

В материале депутат вспоминает «гениальнейшего человека» Юрия Ласточкина, критикует мэра Рыбинска за нежелание слушать представителей совета и бюджетные траты на личные «хотелки».

– Что вы, какие выборы?! У меня завод, жена, соседи, – прокомментировал публикацию Александр Соколов.

По его словам, в нынешних условиях, на выборы мэра Рыбинска может заявится только сумасшедший, который кроме ул. Крестовой в городе ничего не видит.

Впрочем, в госкорпорации «Ростек» информацию о выдвижении депутата в качестве кандидата на должность мэра подтвердили.

– Экономике Рыбинска нужна встряска, – пояснил источник в госкорпорации. – Весь мир переходит к четвертой промышленной революции, а вы все еще думаете о вывесках через «Ять» и каменных мостовых.

В «Ростеке» рассчитывают, что Александр Соколов даст инновационный импульс городскому хозяйству. В частности, все услуги ЖКХ будут переведены на блокчейн-платформу (распределение коммунальных услуг между квартиросъемщиками), в которой жильцы МКД будут самостоятельно осуществлять теплоснабжение своих квартир (посредством дележа самонакопленной внутриквартирной энергии), что, в свою очередь, позволит сократить затраты поставщиков на оплату энергоресурсов.

– Новые технологии безусловно настигнут каждого жителя Рыбинска. При этом, рост тарифов останется в утвержденных размерах – 5,5 процентов в год, – подчеркнул источник.

Отметим, сам потенциальный кандидат заявил о намерении кардинально реформировать систему местного самоуправления.

– Прежде всего, нам нужно оптимизировать работу совета. Незачем тратить бюджетные средства на депутатов – вполне достаточно того, что депутаты будут уведомляться мэрией о принятых решениях посредством рассылки сообщений в Telegram, – пояснил Александр Соколов. – Сам факт наличия мобильного телефона будет автоматически означать согласие с принятым решением.

По такому же принципу начнут проводить и общественные слушания по наиболее важным для Рыбинска вопросам.

Действующий мэр города отказался комментировать информацию о выдвижении Александра Соколова, бросив трубку телефона со словами: «Да пошли вы все на (обсценная лексика)!»

Тем не менее, в мэрии уже начали подготовку к выборам. Главным челленджом будущей компании станет слоган «Родному городу доброту и туристов». В рамках избирательной компании пройдет праздник «Рыбинск город юбилейный», а основными агитационными площадками станут прогулочный теплоход «Добрый» (бывшая «Ната») и Центр Молодежи «Добро» (бывший ДК «Полиграф»).