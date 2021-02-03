Умные часы — мини-компьютер на руке

03.02.2021, 16:22, Детали

Теги: Технологии

Будущее уже наступило — не остается в этом сомнений, когда понимаешь, как много умеют небольшие карманные гаджеты. В одном устройстве спрятано так много функций, что это кажется невероятным. Речь идет об умных часах, которые по праву можно считать наручным компьютером. Этот компактный девайс работает в паре со смартфоном, но при этом почти полностью его заменяет. Устанешь перечислять на что именно способен этот гаджет. Он не только показывает время, работает таймером или будильником, но и позволяет отвечать на звонки, переписываться по смс и в мессенджерах, выходить в интернет, слушать музыку и выполнять множество других необходимых функций. Причем это все умеют изделия как от флагманов электроники, так и от малоизвестных брендов. Так что не обязательно быть богачом, чтобы воспользоваться всеми преимуществами смарт-часов.

Ассортимент предложений от разнообразных марок так велик, что можно запутаться. На что же обратить внимание при выборе? Многие покупатели ориентируются на бренд. Особым авторитетом пользуются изделия от Apple, Samsung, Huawei. Если лейбл не имеет для вас такого значения, то можно купить вариант от менее известных производителей — Garmin, Wotchi, Polar, VeryFit и подобных. По функциональным возможностям они почти не уступают флагманам, но при этом стоят значительно дешевле. Другой важный пункт выбора — внешний вид. В каталоге можно заказать умные часы самых разных стилистик. Одни вариации внешне почти не отличаются от обычных хронометров — имеют классический циферблат и стрелки, но при этом обладают огромным количеством возможностей. Другие выглядят как продвинутая электроника. Материал ремешка тоже различается — это не обязательно резина или силикон. Представлены в продаже модели и с металлическими браслетами или кожаными ремнями.

Функциональность умных часов схожа почти у всех модификаций. Но есть и некоторые различия. Например, тип электронного дисплея. Это могут быть полноцветные или монохромные экраны. Также есть модели с сенсорным циферблатом, работающие по принципу дисплея смартфона. Обратите внимание и на другие технические характеристики — объем встроенной и оперативной памяти, операционная система, способ подключения к смартфону. Контроль за состоянием здоровья и активностью — еще одна важная опция. Большинство моделей считают шаги, калории, скорость передвижения. Некоторые при этом подсчитывают пульс и даже давление, а еще мониторят биоритмы во время ночного отдыха. Если вы хотите использовать смарт-часы, не снимая, то покупайте водонепроницаемые девайсы с защитой от ударов — лучший выбор для любителей активного образа жизни. Будьте в тренде с модными гаджетами от известных производителей!