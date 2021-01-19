Дома на Щепкина расселили на треть

19.01.2021, 10:09, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Общество, Строительство, Суд

В Рыбинске два дома на улице Щепкина, признанных непригодными для проживания, расселили на треть.

Нанимателям жилья и собственникам предоставили 36 новых квартир. Еще девять квартир город планирует приобрести в 2021 году.

Процесс расселения непригодных для проживания домов по адресу: улица Щепкина, 29А и 29 Б начался в 2019 году. За два года 36 семей сменили место жительства и переехали в другие жилые помещения. Это квартиры, приобретённые как на вторичном рынке, так и в новостройках. Также жильцам предоставляются отремонтированные помещения из свободного муниципального жилого фонда.

– Расселение домов на Щепкина проходит на условиях консолидированного финансирования из областного и местного бюджетов. На 2021 год областью предусмотрено выделение 14,5 млн рублей и 2,5 млн рублей городом для приобретения девяти квартир, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – В первую очередь расселяют жильцов муниципальных квартир, признанных непригодными, далее – собственников, приобретавших жилье непосредственно у застройщика.

В двух корпусах домов на Щепкина 101 квартира. До 01 января 2025 года все жилые помещения планируется расселить в рамках областной программы, отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, дома по адресу ул. Щепкина 29А и 29Б были построены в 2012 году по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Застройщиком выступила компания — ООО «Трест Стройтехника-7» (учредитель и руководитель – Тайдаков Константин Викторович) – в настоящее время ликвидировано, непосредственным исполнителем — рыбинское ЗАО «Стройинжиниринг».

Общая сумма затрат составила около 120 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: бюджет города Рыбинска, бюджет Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Гарантийный срок обслуживания закончился в 2017 году. Но к 2018 году состояние зданий стало таким, что специалисты не исключали нового расселения, а жители с иронией говорили, что переехали из ветхого жилья в аварийное.

Однако администрация Рыбинска отказалась признавать «пенопластовые» дома на улице Щепкина аварийными.

При этом, еще в 2013 году прокуратура установила: исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Рыбинска в нарушение требований градостроительного кодекса трижды выдавал застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию одних и тех же жилых домов, несмотря на то, что на момент их выдачи строительные работы не были закончены. Но тогда администрация Рыбинска заставляла получивших квартиры переезжать в эти «пенопластовые» дома через суд.

Отметим, руководителем департамента в то время была Любовь Тихонова (c 9 июня 2010 года). Денис Добряков был заместителем главы по городскому хозяйству (с 21 августа 2012 года).

В январе 2019 года рыбинский городской суд, по требованию прокуратуры, посчитал недействительным заключение межведомственной комиссии и постановление администрации Рыбинска об отказе признать дома на улице Щепкина №№ 29А и 29Б аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Чиновники пытались оспорить это решение, но не получилось. Областной суд согласился с жильцами и прокуратурой.