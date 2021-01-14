В Рыбинске с февраля повышается родительская плата за детский сад

14.01.2021, 13:20, Новости

Теги: Образование, Общество

В Рыбинске с февраля изменится родительская плата за пребывание детей в детском саду.

При официальной годовой инфляции в 4,9%, изменение составит 9% относительно прошлого уровня. На повышение больше всего повлиял рост цен на продукты питания.

Средний размер родительской платы в регионе устанавливает правительство Ярославской области, так же, как и определяет итоговую стоимость для каждого муниципального образования, в том числе для города Рыбинска. Размер родительской платы зависит от затрат на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей.

– Повышение размера родительской платы, прежде всего, связано с ростом цен на продукты питания. Он составил 8%. Расчет на продуктовый набор сделан по средним ценам на продукты в городе по результатам мониторинга. Дети находятся целый день в саду, должны питаться полноценно. Остальные средства направляются на инвентарь, моющие средства и средства гигиены, – поясняет директор департамента образования Римма Брядовая.

Плата родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации составит:

– 180 рублей в день в группах с 12-часовым пребыванием воспитанников;

– 195 рублей в день в группах с круглосуточным пребыванием;

– 16 рублей в день в группах с кратковременным пребыванием (3 часа).

Сейчас дошкольные учреждения уведомляют родителей об изменении стоимости оплаты через сайты и родительские чаты в социальных сетях.

Размер платы за пребывание ребенка в детском саду департаментом образования пересматривается один раз в год, решение о повышении стоимости принимается по итогам мониторинга средних цен на продукты питания, отмечают в пресс-служба администрации города.