В 2021 году на ремонт объектов соцсферы направят 14 миллионов рублей

14.01.2021, 10:10, Новости

Теги: Бюджет, Капитальный ремонт, Областная дума

В 2021 году в Рыбинске ремонтные работы в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования проведут на 30 объектах социальной сферы.

Это будут ремонты кровель, электропроводки, фасадов и входных групп, а также мероприятия по энергосбережению.

Средства в рамках инициативного бюджетирования направлены депутатами Ярославской областной Думы. Общая сумма финансирования составляет 14 миллионов рублей, из которых 11,5 миллионов – средства областного бюджета, 2,5 миллиона рублей – софинансирование местного бюджета.

– Эти средства помогают поддерживать материально-техническую базу учреждений в том состоянии, которое необходимо для соблюдения всех требований к нормальному функционированию школ, детских садов, учреждений спорта, культуры и соцзащиты, – пояснила Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

В числе объектов – участников программы – 19 учреждений образования – школы и дошкольные учреждения, семь учреждений культуры, три учреждения департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, один объект департамента по социальной защите населения.

Среди планируемых работ самые затратные – ремонты кровель. В этом году отремонтируют крыши школы №29 и детского сада №49. Ремонт и замена электропроводки будет произведена в детском саду №51. Здесь работы распределены на несколько этапов, поскольку общая смета объекта составляет более пяти миллионов рублей. В нескольких детских садах будут установлены прогулочные веранды.

Планируется к ремонту восточной стороны фасада здания КДК «Переборы». Значимый объект – крыльцо и входная группа здания по адресу: улица Крестовая, 139, где расположены департаменты по социальной защите населения и образования. В рамках ремонта будет смонтирован пандус для маломобильных граждан.

Пресс-служба администрации города Рыбинска