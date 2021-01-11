В Рыбинске состоится вручение Нефедовской премии

11.01.2021, 11:11, Событие

Теги: История, Культура

В Рыбинске состоится вручение традиционной Нефедовской премии. Мероприятие пройдет в 27 раз. Конференция пройдет в онлайн-режиме 15 января в 15:00.

17 января Рыбинск отметит 35-ю годовщину включения в реестр исторических городов России. К этой дате БИЦ «Радуга» приурочил проведение видеоконференции с участием рыбинских краеведов, удостоенных по итогам работы в 2020 году премий Вадима Нефедова.

За достижения в области краеведения в 2020 году отмечены восемь лауреатов в трех номинациях. Формат видеоконференции позволит представить участникам свои работы без каких-либо ограничений. Все желающие смогут подключиться к видеоконференции, предварительно отправив запрос в БИЦ «Радуга» по электронной почте: [email protected]

Видеоконференция пройдет на площадке Zoom при получении ссылки после регистрации. Дополнительная информация по телефону: (4855) 23-19-55.

За многие годы премии Вадима Вадимовича Нефедова были удостоены более 200 человек, половина из которых школьники, посвятившие свои работы теме малой родины.

Пресс-служба администрации города Рыбинска