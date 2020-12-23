На улице Солнечной установили новый остановочный павильон
 

На улице Солнечной установили новый остановочный павильон

23.12.2020, 14:27, Новости
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Новый пользователь земельного участка на улице Солнечной приступил к обустройству остановочного павильона.

Комплекс будет полностью смонтирован за несколько дней. Кроме навеса для пассажиров, ожидающих на остановочном пункте общественный транспорт, павильон оборудован торговым помещением.

Павильон начали устанавливать вечером 22 декабря. Предпринимателю потребуется несколько дней на обустройство, и уже к новому году магазин пекарни «Пять минут счастья» начнет торговлю кондитерскими и хлебобулочными изделиями и кофе.

– С момента демонтажа предыдущей остановки было понятно, что здесь будет остановочный комплекс иного характера. Это не новая идея. Это нормальные отношения с предпринимательским сообществом, когда мы даем право работать на территории с пользой для города, – отметил глава города Рыбинска Денис Добряков.

Такое соседство обеспечивает удобство пребывания горожан на остановочном пункте.

– Обязательно еще будет доработано название остановки, цветовая подборка. Все регламентировано правилами благоустройства, действующими на территории города Рыбинска, – подчеркнул Денис Добряков.

Если сейчас по доходности для предпринимателя этот павильон себя оправдает, то практику будут внедрять на других остановках.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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