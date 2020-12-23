Рыбинск получит дополнительные средства на благоустройство городской инфраструктуры

23.12.2020, 15:02, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Рыбинск получит дополнительные 17,5 млн рублей на благоустройство городской инфраструктуры.

Такое решение принято на межведомственной комиссии при губернаторе Ярославской области в связи с предстоящим празднованием 950-летия города. Средства направят на увеличение объема работ по Волжскому парку, в том числе, на создание велодорожек.

Подрядчик на благоустройство Волжского парка определен. Им стала московская компания – ООО «УНР-38», которая выиграла торги с понижением цены контракта. В ближайшее время представители департамента ЖКХ, транспорта и связи планируют провести встречу с руководителем компании.

– Компания еще не работала в Рыбинске. Планируем в ближайшее время встретиться с представителями, чтобы обговорить график работ, материалы, сроки, – пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи. – Торги прошли с понижением начальной цены контракта на 6 миллионов рублей. Планируем, что эти сэкономленные средства также будет направлены в Рыбинск, ходатайствуем по этому вопросу перед областью.

В рамках контракта отремонтируют два участка Волжского парка: от улицы Луначарского до улицы Бородулина и участок на Аллее Славы. Подрядной организации предстоит выполнить комплекс работ: отремонтировать балюстраду, скейт-парк, дорожки, освещение, установить скамейки.

Дополнительные средства в размере 17,5 млн рублей направят на благоустройство участка от Аллеи Славы до ДС «Полет» и прокладку велодорожек по Волжскому парку, которые станут первой частью инфраструктуры для велосипедистов. Это будет отдельная велодорожка внутри парка от улицы Бородулина до ДС «Полет», протяженностью 1,4 км с соответствующим покрытием и разметкой.

– Мы встречались с представителями городского велосообщества, обсуждали, как лучше эти дорожки проложить: по зеленой зоне в двух направлениях, она не будет сопряжена с пешеходами. Также она станет частью инфраструктуры для велопередвижения из одной точки города в другую. В дальнейшем мы видим, что можно соединить велодорожками участок от музея до микрорайона Северный, – подчеркнула Олеся Минеева.

В общей сложности на благоустройство Волжского парка в рамках федеральной проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет направлено около 56 млн рублей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска