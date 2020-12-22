Каскад Верхневолжских ГЭС провел конкурс агитплаката к 100-летию ГОЭЛРО

22.12.2020, 8:26, Новости

Теги: Каскад Верхневолжских ГЭС, Конкурс, Промышленность

К 100-летию ГОЭЛРО и в честь 80-летия Угличской ГЭС Каскад Верхневолжских ГЭС организовал для воспитанников угличского Дома детского творчества конкурс агитационных плакатов.

Лучшие творческие работы гидроэнергетики отметили грамотами и памятными подарками.

Вместе с педагогом юные художники окунулись в историю строительства электростанций, ставших гордостью энергетики России, изучили искусство агитационных плакатов периода индустриализации и попробовали свои силы в этом направлении искусства.

Информативные, минималистичные плакаты, прославляющие достижения гидростроителей и развитие отечественной энергетики, представили на суд жюри десять участников конкурса в возрасте от 11 до 17 лет.

Первое место разделили Вероника Канонирова (плакат «Свет всему голова») и Елена Сатюкова (плакат «ГЭС»). Второе место отдано Софии Смирновой за работу «Свет на весь мир». На третьем месте Олеся Карцева с работой «Зажжем миру еще одно солнце».

Кроме того, в шестой раз Каскад Верхневолжских ГЭС провел благотворительную акцию РусГидро «Рожденные энергией». В год 80-летия Угличской ГЭС гидроэнергетики подарили современное диагностическое оборудование акушерскому отделению угличской центральной районной больницы.

Угличские медики получили в дар от гидроэнергетиков фетальный монитор матери и плода, автоматический анализатор для измерения билирубина у новорожденных, электронные весы, холодильное фармацевтическое оборудование.

На протяжении нескольких лет Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает профессиональный праздник – День энергетика, организуя благотворительную акцию «Рожденные энергией». За пять предыдущих лет Каскад Верхневолжских ГЭС подарил родильному отделению рыбинской больницы №1 фетальные мониторы, гематологический анализатор, тромбоэластограф, датчики для аппарата УЗИ.

В канун Дня энергетика Каскад Верхневолжских ГЭС завершает реализацию благотворительной программы 2020 года. За прошедший год благотворительную помощь от энергетиков получили педагоги и воспитанники детского дома Волжский, угличский Дом детского творчества, спортивные школы Рыбинска и Углича, Рыбинская археологическая экспедиция, Советы ветеранов Углича и Рыбинска, «Землячество мологжан», школа-интернат № 1 Рыбинска и Центр помощи детям.

В мае Каскад Верхневолжских ГЭС инициировал дополнительную помощь Угличской ЦРБ и рыбинской горбольнице № 2 на покупку оборудования для борьбы с ковидной инфекцией в размере 2,5 миллиона рублей каждой.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»