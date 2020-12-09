Tele2 подарит рыбинцам золотые номера

09.12.2020, 12:19, Новости

Теги: Tele2, Интернет, Технологии

Жители Ярославской области получат в подарок телефонный номер с запоминающейся комбинацией цифр при оплате популярного тарифа.

Оператор обнуляет стоимость золотых номеров в онлайн-канале и розничной сети – скидка составит 3000 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо при подключении с номером из специального каталога указать промокод goldyar и внести абонентскую плату по тарифу « Мой онлайн+ » за три месяца.

За 250 рублей в месяц «Мой онлайн+» включает: 35 Гб мобильного интернета с нетарифицируемым доступом в популярные соцсети и мессенджеры, бесплатные звонки на номера Tele2 всей России, 600 минут для разговоров с абонентами других операторов региона.

Также для клиентов открыты удобные возможности: перенос остатков трафика и минут на следующий месяц; сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям Yandex при нулевом балансе; доступ в «Маркет Tele2», где можно продавать неизрасходованные гигабайты, минуты и SMS или недорого покупать их у других пользователей.

В интернет-магазине Tele2 покупателям доступна бесплатная экспресс-доставка заказов при помощи сервиса Yandex.Go. Водители привезут номера за короткий срок: в дневные часы время сравнимо со средней продолжительностью поездки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком.