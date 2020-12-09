Самые дефицитные специалисты в Ярославской области – рабочие, консультанты и медики

09.12.2020, 10:50, Детали

Теги: Безработица, Работа

В ноябре количество вакансий, открытых в Ярославской области, по данным hh.ru, выросло на 22% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чаще всего компании искали специалистов профессиональной сферы «Продажи» – на них пришлось 29% от всех предложений о работе.

На втором месте по востребованности среди работодателей оказался рабочий персонал (18% всех вакансий), на третьем – персонал производственной сферы (15%). Кроме того, работодатели показали высокую заинтересованность в специалистах из профессиональных сфер «Начало карьеры, студенты», «Транспорт», «Медицина, фармацевтика», «Информационные технологии», «Административный персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

Среди соискателей Ярославской области в ноябре наибольшей популярностью пользовались другие сферы. Так, лидером по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты» – 17% всех соискателей в регионе. На втором месте – «Продажи» (14%), на третьем – «Административный персонал» (8%), на четвертом – «Производство» (8%), на пятом – «Транспорт» (7%).

Также соискатели активно размещали резюме в сферах «Бухгалтерия», «Информационные технологии», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Маркетинг»«, – говорит Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.

Разница между количеством вакансий и резюме сказывается на уровне конкуренции среди соискателей за рабочее место. Так, сложнее всего трудоустроиться специалистам сфер «Высший менеджмент» (10,5 резюме на вакансию), «Начало карьеры, студенты» (8,2), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (7,6), «Юристы» (7,5) и «Бухгалтерия» (7,2).

Проще всего трудоустроиться в Ярославской области консультантам, рабочему персоналу, медикам и фармацевтам – здесь конкуренция почти отсутствует, так как на одну вакансию в среднем приходится около 1 резюме. Данные специальности входят в число дефицитных. Добавим, что в целом по региону конкуренция держится на комфортном уровне: на одну вакансию претендуют около 5 человек.