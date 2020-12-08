Вячеслав Моше Кантор разделяет обеспокоенность Владимира Путина вопросами сохранения исторической правды и памяти

08.12.2020, 10:35, В мире

Теги: Политика, Путин

«Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний, – заявил Владимир Путин в своём выступлении на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в январе 2020 года. – К сожалению, сегодня память о войне и её уроки, наследие всё чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо».

Тема исторической памяти и её важности для мирного существования будущих поколений действительно стала заглавной темой прошедшего в Иерусалиме в начале года форума. Однако по инициативе главного организатора мероприятия Вячеслава Моше Кантора , не менее значимой стала и тема состояния общества сегодня – на фоне растущего антисемитизма и нетерпимости, показывающих усиление и повышение градуса ненависти из года в год. Именно для того, чтобы обсудить на самом высоком уровне ситуацию с утратой исторической памяти и тем, насколько это делает нас уязвимыми перед повторением ошибок прошлого, Вячеслав Моше Кантор и организовал январский форум при участии высокопоставленных гостей со всего мира. Владимир Путин, посетивший мемориальный комплекс «Яд Вашем» в качестве почётного гостя, стал также участником торжественного открытия монумента жертвам блокады Ленинграда в Израиле.

В своём выступлении Владимир Путин возложил основную ответственность по сохранению и защите исторической памяти и исторической правды на современников, будь то политики или члены правительств, деятели культуры или лидеры общественного мнения. При этом Владимир Путин отдельно подчеркнул недопустимость использования истории для достижения сиюминутных целей, искажения её в угоду текущим настроениям – ведь так история утеряет ту самую необходимую человечеству поучительность. Что необходимо делать, так это и сегодня не упускать тех моментов, когда ростки ксенофобии, антисемитизма, расизма и ненависти вновь всходят в обществе, уверен президент РФ.

В вопросе важности и значимости исторической памяти для будущих поколений Владимира Путина всецело поддерживает и Вячеслав Моше Кантор, недаром посвятивший этой проблеме уже пятый по счёту международный форум самого высокого уровня, приуроченный каждый раз к одной из важных дат в истории Холокоста и победы над ним. Вячеслав Моше Кантор также не раз высказывался об опасности любых попыток переписать историю, и уж тем более – обелить или оправдать те преступления, которым оправдания нет. В своих заявлениях президента ЕЕК называл такие попытки «бомбой, заложенной под будущее». Ведь попытки приуменьшить ужасы Холокоста или ответственность за него отдельных движений, идеологий и их пособников по сути представляют собой индульгенцию на ненависть в будущем, что президент ЕЕК естественно считает недопустимым. Особенно остро проблема стоит сейчас, когда антисемитизм ежегодно становится причиной эмиграции около 3% еврейского населения Европы. По мнению Вячеслава Моше Кантора, при сохранении этих тенденций уже через 30 лет это может привести к тому, что евреи покинут Европу совсем. И нетерпимость вновь безвозвратно изменит наше общество.