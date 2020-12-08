80 лет одной из старейших гидроэлектростанций России – Угличской ГЭС
 

80 лет одной из старейших гидроэлектростанций России – Угличской ГЭС

08.12.2020, 9:35, Детали
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Ровно 80 лет назад, в декабре 1940 года, состоялся пуск первого гидроагрегата одной из старейших гидроэлектростанций России – Угличской.

Менее чем через четыре месяца, 20 марта 1941 года, был включен в сеть второй гидроагрегат. Всего за 80 лет эксплуатации два гидроагрегата Угличской ГЭС выработали 19,6 миллиарда киловатт-часов чистой энергии, что равно энергопотреблению Ярославской области в течение 2,5 лет. На момент пуска гидростанция мощностью 110 МВт являлась второй по мощности в СССР, уступая лишь Днепрогэсу.

Строительство Угличской ГЭС стало важнейшей вехой в истории отечественной и мировой гидроэнергетики. Уникальные решения, разработанные при строительстве станции, легли в основу возведения более крупных гидроузлов на Волге. На большинстве гидроэлектростанций, введенных в эксплуатацию в послевоенные годы, трудился опытный персонал Угличской ГЭС.

Угличская ГЭС внесла неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. За годы войны станция выдала в Московскую энергосистему миллиард киловатт-часов столь нужной заводам и фабрикам электроэнергии. Через шлюз Угличского гидроузла прошли миллионы тонн военных и народнохозяйственных грузов.

Угличская ГЭС – не просто гидротехнический комплекс, это объект культурного наследия, монументальный архитектурный ансамбль в стиле сталинского ампира, который является одной из важнейших и красивейших достопримечательностей Волги. Проекты фасадов и интерьеров были разработаны архитектурной мастерской Волгостроя под руководством В. Перлина. Авторский коллектив создал высокоэстетичное архитектурное оформление практически для всех сооружений гидроузла.

Сегодня электростанция переживает второе рождение. В соответствии с программой комплексной модернизации РусГидро к 2023 году планируется полное обновление Угличской ГЭС: будет обновлено все основное и вспомогательное оборудование. В результате замены гидроагрегата № 1 установленная мощность станции вырастет на 10 МВт – до 130 МВт.



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