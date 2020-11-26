Собственники зданий в историческом центре могут получить субсидию за удалённые граффити

26.11.2020, 15:27, Объявления

Теги: Благоустройство, Бюджет

Начинается прием заявлений от собственников зданий на получение субсидии для возмещения затрат, связанных с проведением работ по удалению рисунков и надписей с фасадов зданий и сооружений в исторической части города.

Соответствующее положение о выплатах из городского бюджета подготовлено в администрации по распоряжению главы города Дениса Добрякова для сохранения архитектурного облика города. Сбор заявлений и необходимых документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводит департамент архитектуры и градостроительства до 10 декабря.

Кто имеет право обратиться в департамент за субсидией

Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся собственниками зданий, расположенных в зонах особого и строгого информационного контроля, и выполнившие работы по устранению с фасадов своих зданий рисунков, граффити и надписей, нанесенных в сентябре этого года вандалами. Противоправные действия хулиганов 18 -19 сентября должны быть зафиксированы правоохранительными органами.

На какой размер субсидии могут рассчитывать собственники зданий

Субсидия предоставляет на возмещение фактических затрат, понесенных собственником в процессе выполнения работ по удалению с фасадов рисунков и надписей. Сумма фактических затрат при расчете размера субсидии не должна превышать сметную стоимость соответствующих работ. Собственник предоставляет договоры на выполнение работ и прилагает другие документы, подтверждающие затраты: чеки, акты, накладные, счет-фактуры. Также работы по ремонту фасада должны быть выполнены в цветовой гамме, соответствующей паспорту здания.

Кто из собственников зданий не сможет получить субсидию

Субсидия не полагается, если собственнику здания уже возмещен ущерб лицами, совершившими противоправные действия 18-19 сентября. А также, если у предпринимателя есть задолженность по платежам в бюджеты всех уровней, организация или ИП находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Какие документы необходимо предоставить для получения субсидии

Для получения субсидии необходимо обращаться в департамент архитектуры и градостроительства по адресу : ул. Крестовая, 77. Заявки принимаются до 10 декабря. Затем комиссия рассматривает представленные документы и заключает с собственником соглашение на представление субсидии.

Полный текст Порядка предоставления субсидии, форма заявки, перечень необходимых документов размещены на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные документы»( http://rybinsk.ru/doc).

Пресс-служба администрации города Рыбинска