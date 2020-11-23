В Рыбинске прошел чемпионат по спортивному сбору мусора

23.11.2020, 14:26, Новости

Теги: Благоустройство, Экология

21 ноября на территории в районе Тоговщинской промзоны состоялся второй чемпионат по спортивному сбору мусора в рамках проекта «Рыбинск ЗА! Чистый город!».

В соревнованиях приняли участие 25 человек, собрано более 35 кубометров мусора.

Подобное соревнование в Рыбинске проходят во второй раз. Организаторами мероприятия выступили департамент по физической культуре спорту и молодежной политике, департамент ЖКХ, транспорта и связи и молодежный центр «Максимум». Поддержали инициативу и предоставили инвентарь и подарки ярославские и рыбинские предприятия.

В соревнованиях приняли участие четыре команды. По регламенту соревнований за каждой закрепляют определённый участок, который необходимо быстро и результативно очистить от бытового мусора.

– Уже в ходе состязания к соревнующимся присоединился один из собственников гаражей, расположенных неподалеку, и также навел порядок на прилегающей территории., – рассказали в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике – В прошлом году мы проводили соревнования весной. В этом году из-за пандемии перенесли на более поздний срок.

За один час участники собрали более 35 кубических метров мусора. После уборки твердые бытовые отходы вывезли спецтранспортом для дальнейшей утилизации и частичной переработки.

По итогам соревнований победу одержала команда инициативных и неравнодушных людей под названием «Сборная солянка». Второе место у команды Рыбинского транспортно-технологического колледжа, третье место заняла команда спортивной школы №2. Всем участникам вручили призы, а команде победителей – переходящий кубок соревнований.

Пресс-служба администрации города Рыбинска