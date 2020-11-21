«Хоть сейчас вселяйся и живи»

21.11.2020, 13:13, Эксклюзив

Теги: Администрация, ЖКХ, Капитальный ремонт, Общество, Сарказм, Строительство

Специалисты мэрии и службы строительного контроля обследовали дом мадам Грицацуевой и сказали: «хоть сейчас вселяйся и живи – деформационных швов нет».

Несколько лет назад частный инвестор выкупил это знаменитый особняк в центре Рыбинска и затеял его полномасштабную реконструкцию. Но здание, по необъяснимым причинам, до сих пор пустует.

– Проемы в стенах есть в любом здании, построенном хоть сейчас, хоть 200 лет назад. Это позволяет зданию, в зависимости от наружной температуры, расширяться и сужаться, – пояснил представитель мэрии.

Согласно технологии ремонта подрядчик, когда выполнял работы, специально оставил эти проемы.

– Не важно, где находятся вентиляционные отверстия – они могут быть как сверху, так и сбоку, – добавил руководитель ремонта.

Кроме того, по его словам, современные технологии строительства и коммунального обслуживания позволяют комфортно жить и работать в таких зданиях.

– Представьте – начался сильный снегопад. Куда деваться осадкам? Скапливаться на крыше? – задается риторическими вопросами подрядчик, и отвечает: – В данном случае – хоть снег, хоть дождик проливной – будут сразу уходить через боковые проемы.

– Действительно, такая технология применяется при строительстве многих объектов. Никакой угрозы для эксплуатации здания это не представляет, – добавил представитель мэрии.

Что касается расходов на отопление и освещение, то они будут мизерными. Опять же благодаря современным технологиям.

– Отсутствие перекрытий позволяет сократить до минимума расходы на освещение помещений, – пояснил специалист строительного контроля. – Что касается отопления, то в этом случае, экономия достигается за счет синергетического эффекта от тепла, поступающего с раскопанных теплотрасс, солнца и проезжающего автотранспорта. Кроме того, для дополнительного обогрева можно использовать деревянные перекрытия, сохранившиеся в здании.

В мэрии Рыбинска рассчитывают, что первые обитатели дома мадам Грицацуевой появятся уже к Новому году.

– Ремонт сделан настолько качественно, что мы не исключаем перевод сюда части учеников из новой школы, в которой обнаружили деформационные швы, – добавил чиновник.

Кроме этого, в особняке используется инновационная канализация – все отходы человеческой жизнедеятельности перерабатываются прямо на месте путем естественного экологического разложения.