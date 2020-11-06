Рыбинцы дают отпор монархистам

06.11.2020, 11:14, Мнение

Теги: КПРФ, Политика

В последнее время в Рыбинске снова зашевелилась антисоветская интеллигенция на службе капитала, которая в угоду хозяевам очерняет Советскую власть, превозносит дореволюционную Россию, и в этом русле пытается убрать памятник Ленину и поставить памятник Александру Второму.

Недавно эти граждане кинули пробный камешек – в группе «Подслушано в Рыбинске» они устроили голосование «Ленин против Александра Второго». И получили по зубам – Ленин набрал в полтора раза больше голосов. Однако на этом они не успокоились. Теперь вот «Рыбинский дневник» (насквозь официозная, проплаченная администрацией электронная газетенка) разместил статейку «Пропавший царь» за авторством Юлии Галанцевой, журналистки «Рыбинских известий».

Статейка подлая, лживая и насквозь антисоветская. Чего стоит первая фраза: «Борьбу со старым миром большевики начали не только с расстрелов дворян и купцов. Досталось и памятникам».

То есть, автор с ходу пытается создать о большевиках впечатление как о людях, которые только и делали, что расстреливали дворян и купцов.

Дальше автор лицемерной статейки пытается внушить, что Александр Второй – великий благодетель, освободитель крестьян, что народ был ему за это несказанно благодарен и совершенно счастлив. Что установку памятника Александру в Рыбинске буквально все граждане приняли близко к сердцу, отдавали на памятник последние кровные копеечки, и что якобы даже когда Советская власть приняла решение снести памятник царю – рыбинские граждане выступали против, защищали памятник от сноса!

Однако в комментариях быстро разоблачили это вранье. Комментаторы совершенно справедливо указали, что Александр Второй пошел на отмену крепостного права не по доброй воле, а вынужденно, боясь народной революции, стремясь спасти самодержавие и сохранить привилегии дворянства.

Кроме того, сама «реформа» была проведена максимально в интересах помещиков. Крестьянам не дали земли, заставили выкупать даже ту землю, которая до этого находилась в их пользовании. Их попросту цинично надули и ограбили. Крестьяне так и не вылезли из вековой нищеты. Они и после «освобождения» остались самым бесправным сословием. Их даже по-прежнему можно было подвергать телесным наказаниям. Только раньше их порол помещик на конюшне – а теперь их порол жандарм в полицейском участке. Так что долгожданное «освобождение» не сделало народ счастливым, наоборот, оно стало крушением народных чаяний и надежд на лучшую жизнь.

Вранье и то, что якобы рыбинские граждане буквально всенародно устанавливали памятник царю. Установка памятника — инициатива купцов, которые хотели продемонстрировать свои верноподанные чувства. Рыбинские купчины рвались выслужиться перед самодержавием в благодарность за то, что он им дает возможность богатеть – мошенничая, обдирая народ, выжимая соки из своих работников, пуская по миру бедняков. Естественно, деньги на памятник тоже собирали купцы.

Что же касается «защиты» рыбинцами памятника от сноса. Вся «защита» состояла в том, что пять бывших богачей написали Советской власти письмо с просьбой не сносить памятник «царю-освободителю» (какой Александр Второй — «освободитель», по каким соображениям он отменил крепостное право и как он его отменил – об этом мы уже написали). Авторы статьи сами указывают, кто такие эти «защитники» памятника царю – они «члены Союза домовладельцев и Рыбинского торгово-промышленного союза». То есть – бывшие денежные тузы. Пять бывших денежных тузов попытались сохранить памятник царю, а в статье это представляется так, как будто бы рыбинцы массово защищали памятник Александру Второму от сноса, прямо грудью встали за царя!

Все это граждане очень грамотно изложили в комментариях, и отлично разоблачили вранье антисоветской статейки. Таких грамотных комментариев очень много, что радует. Вот некоторые из них:

«Крепостное право отменили не по воле «доброго царя», как нам теперь пытаются представить, – а благодаря долгой и упорной борьбе крестьян и прогрессивной части российского общества».

«Освобождение» без земли было по сути своей новым видом закабаления. «Реформа» неминуема вела и привела к ВОСР 17 года. Судя по вступлению, автору не повезло с учителями истории, зато повезло с телевизором:)

«Рыбинцы сопротивлялись сносу монумента». Да неужели? И кто именно сопротивлялся? А вот кто: «состоятельные граждане». То есть — бывшие богачи, буржуи и купцы. Им, конечно, был мил и любезен царь как символ прежней России, в которой они были хозяевами и жили за счет трудящихся. А вот трудящимся царь сто лет не нужен был. Ни один рабочий не выступал против сноса царя. Наоборот, рабочие были рады, потому что ненавидели всей душой прежнюю Россию — Россию царей, помещиков и капиталистов. А вот установление памятника Ленину рыбинкие трудящиеся искренне приветствовали и встретили с энтузиазмом. Ибо именно Ленин помог им покончить с ненавистной царской Россией, в которой они были холопами дворян, помещиков и капиталистов».

«Крепостное право отменил не Александр Второй — а наши прадеды-крепостные, которые триста лет поднимали восстания против помещиков. Кондратий Булавин, Степан Разин, Емельян Пугачев, Радищев, Рылеев, Пестель, Герцен, Белинский, Чернышевский — вот кто на самом деле отменил крепостное право».

«Отменил крепостное право и загнал в долг на 25 лет (первая ипотека) всех крестьян, пожелавших оставить себе своё хозяйство, остальные пошли на улицы».

«Сбор средств на памятник проходил в условиях жесточайшего голода в Поволжье. Столыпинские кровавые реформы, ставившие цель спасти полностью прогнивший режим, только приблизили коллапс. Народ хорошо помнил кровавые карательные рейды царских охранников по городам и весям в период первой русской революции».

«А что дал народу царь? Вынужденно пошел на отмену крепостного права, чтобы не допустить народного восстания и сохранить самодержавие и господство помещиков? «Освободил» крестьян без земли, так что они должны были вкалывать на помещика за пользование землей (по факту то же крепостное право)?»

«После «освобождения» крестьян аж до 1903 года подвергали телесным наказаниям, попросту пороли».

«Вчера прочитал рассказ А.П.Чехова «В овраге». Там как раз про «освобождённых» крестьян и русскую деревню».

«Кому на Руси жить хорошо» Некрасова — о том же. Там главные герои «временнообязанные» — крестьяне, которые после «освобождения» должны работать на помещика, чтобы выкупить ту землю, которой они пользовались до «освобождения».

Вот такие комментарии. Как видим, наши рыбинцы неплохо разбираются в истории, понимают, на чье стороне правда, и на раз разоблачают официозную буржуйскую пропаганду. Они очень хорошо все разъяснили насчет «царя-освободителя» и его монумент.

Остается еще только ответить на первую фразу статьи о том, что «Борьбу со старым миром большевики начали не только с расстрелов дворян и купцов. Досталось и памятникам».

Да будет известно госпоже Галанцевой – что большевики начали борьбу со старым миром вовсе не «с расстрелов дворян и купцов». Они начали ее задолго до победы Октября. Когда они ходили в рабочие кружки, когда они писали для рабочих листовки и издавали газеты, когда помогали рабочим организовывать забастовки – они уже боролись против старого мира. Когда они сидели по тюрьмам, погибали на баррикадах в революцию 1905 года, а после подавления революции стояли под виселицей или у стены – они уже боролись против старого мира.

А после победы Октября они тоже начали совсем не «с расстрелов купцов и дворян». Они начали с того, что дали Декрет о земле и о мире, и провозгласили все богатства страны общенародной собственностью. А еще большевики начали с того, что стали спасать от голода, холода и тифа население огромной страны, вконец разоренной войной. А еще они начали с того, что нечеловеческими усилиями стали поднимать разрушенную войной промышленность. А еще они начали с того, что впервые в истории дали женщинам равные права. (Что напрямую касается и госпожу Галанцеву, как женщину).

А «расстрелы дворян и купцов», о которых пишет госпожа Галанцева – это далеко не начало борьбы большевиков против старого мира. Просто представители этого старого мира, эти самые дворяне, капиталисты и купцы — очень уж не хотели лишаться своих прежних привилегий, и после победы Октября готовы были на все, лишь бы их вернуть и снова паразитировать на трудящихся. Поэтому они развязали гражданскую войну против власти победившего народа – Советской власти. Контрреволюционеры шли к своей цели по трупам, по колено в крови трудящихся. И Советская власть поступала с ними так, как они того заслуживали, по принципу: на войне как на войне.

Валентина Янева