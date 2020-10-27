Кто меньше?

27.10.2020, 16:01, Разное

Администрация Рыбинска выставила на продажу недостроенный спортивный комплекс за 7,5 млн рублей. Собственник с такой «независимой» оценкой не согласен – по его мнению, цена объекта занижена как минимум в 5 раз.

В сентябре 2020 года рыбинская администрация разместила объявление о продаже объекта незавершенного строительства принадлежащего ООО «Спортивный комплекс «Олимп» (рядом со стадионом «Авангард»). Но в этой истории, удивило не столько желание чиновников продать чужое имущество, а сколько его цена – всего 7,5 млн рублей.

– Мы пытались получить от администрации отчет так называемой независимой оценки, выполненный ИП Харисовой В.И., но не смогли, – рассказал руководитель общества Дмитрий Бондарев. – В итоге мы заказали оценку у ООО «Яроценка». Согласно представленному отчету, рыночная стоимость комплекса составляет почти 39,2 млн рублей.

Решение о строительстве спортивного комплекса, в состав которого должен был войти бассейн, было принято еще в 1992 году, но владелец участка (Судостроительный завод «Вымпел»), не смог завершить строительство. Позднее, «незавершенка» перешла частному собственнику.

Проект спортивного комплекса предполагал строительство плавательного бассейна на 6 дорожек длинною 25 метров, универсального спортивного зала (42х24 метра), тренажерного зала, SPA зоны и других вспомогательных объектов. Пропускная способность– 1800 человек в сутки. Объем выполненных работ оценивался в 75,3 млн рублей (завершено 30 процентов).

Новые владельцы неоднократно пытались привлечь к завершению строительства местные власти, но поддержки не получили.

– Все знают, в Рыбинске не хватает воды (бассейнов), но, к сожалению, понимания с действующей администрацией найти не удалось, – говорит Дмитрий Бондарев.

По его словам, новые собственники предлагали завершить строительство в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), однако местные власти предпочли изъять земельный участок площадью 4 960 кв. м (находившийся в аренде) и выставить объект на продажу по откровенно заниженной цене.

– При Юрии Ласточкине (бывший глава Рыбинска – ryb.ru) мы еще находили взаимопонимание, и тогда всерьез рассматривались программы по строительству спортивных объектов в рамках ГЧП, но сейчас наши доводы просто не желают слушать. – добавил руководитель «Олимпа». – Нам даже не дали ознакомиться с оценкой!

Отметим, в Рыбинске сейчас работают три муниципальных бассейна, самый известный из них (спортшкола «Темп»), работает с прибылью. Но, как говорят любители плавания, «воды» на всех действительно не хватает – частенько приходится заниматься любимым видом спорта в неудобное время.

Что касается спора по оценке имущества, ООО «СК «Олимп» обратилось в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о приостановке торгов, предоставлении документов «независимой» оценки, заказанной администрацией города у индивидуального предпринимателя, и определении реальной рыночной стоимости незавершенного строительства.