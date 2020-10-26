В Рыбинске вспомнят жертв политических репрессий

26.10.2020, 11:38, Новости

Теги: Волголаг, История

30 октября в России проходит День памяти жертв политических репрессий.

В этот день у памятных знаков и на местах массовых захоронений собираются родные и близкие бывших заключенных, чтобы почтить память погибших. В Рыбинске таким местом стала территория на въезде в микрорайон Переборы, где располагался приемник распределитель Волголага – одного из самых крупных лагерных центров 30-х- 40-х годов прошлого века. В Рыбинске в этом году из-за ограничительных мер традиционный митинг заменили на возложение цветов официальной делегацией.

В настоящее время в Рыбинске проживает около двухсот человек, являющихся реабилитированными гражданами. Традиционно 30 октября в Рыбинске проводят митинг, посвященный памяти тех, кто погиб в лагерях тоталитарного режима. В этом году по причине ограничительных мер, учитывая пожилой возраст самих участников страшных событий, организованный митинг отменен. Вместо него состоится возложение цветов к закладному камню.

– В этом году мы не приглашаем организованно реабилитированных граждан к закладному камню, не планируем торжественные мероприятия. Память жертв тоталитарного режима мы почтим возложением цветов от имени всех жителей Рыбинска, – рассказал директор департамента по социальной защите населения Владимир Куликов.

Автобусный рейс от департамента соцзащиты к закладному камню, как это делалось в предыдущие годы, организован не будет, отметили в пресс-служба администрации города.