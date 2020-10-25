В России ведут обязательное чипирование мозга

25.10.2020, 12:44, Эксклюзив

Теги: Выборы, Общество, Технологии

Федеральный регулятор социального самочувствия предложил ввести в России индексацию «удовлетворённостью потребителя».

По мнению чиновников, такой индекс позволит в полной мере доносить населению пользу госуслуг, (ему же), а также оценивать уровень самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Пилотным регионом станет Ярославская область.

– Мы в целом поддерживаем все программы, которые осуществляются благодаря губернатору области и председателю правительства региона, и поэтому решили пойти дальше, – пояснил источник ryb.ru. – Поэтому мы решили выбрать вашу область в качестве первой площадки.

– Мы, с моим молодым человеком, недавно были в Турции, и знаете, на Алтае гораздо было лучше, – рассказала жительница Ярославля Наташа. – Там сервис очень ненавязчивый. Когда тебе предлагают попробовать мясо местного бобра, всегда напоминают – снимите маску, иначе мясо может показаться жестким.

По ее словам, в Турции такого сервиса нет. Чип, внедренный в мозг (разработка компании «НаноСколково») не поддерживает современные протоколы связи, и в результате сервисное обслуживание сводится к тому, что отельеры и продавцы могут только сказать: «Наташа, ты красавца!» (с этим трудно не согласится – ryb.ru).

В то же время, в России, потребители очень довольны новым сервисом.

– Вчера мы с подругами были в баре. Да, выпили немного, – рассказала Саша (имя изменено по просьбе девушки – ryb.ru). – Но, когда я потеряла сумку, мне даже не пришлось искать телефон! (Не очень) молодой человек скачал информацию из моего чипа и нашел его в течении получаса!

Программа чипирования будет запущена накануне единого дня согласования. По мнению разработчиков, это позволит выявить реальные интересы избирателей до того, как они придут на участки для голосования. Что, в свою очередь, упростит избирателям выбор, и позволит отдать свой голос (и сердце) не выходя из дома.