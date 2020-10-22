Сайт для ТИЦ за 700 тысяч рублей

22.10.2020, 17:14, Новости

Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Добряков, Общество, Туризм

700 тысяч рублей потратит администрация Рыбинска на разработку туристического сайта.

Да, это не шутка.

«Разработка, поддержка туристического сайта, как единого информационного поля для продвижения туристского имиджа города» обойдется бюджету именно в такую сумму.

Разумеется, деньги будут расходоваться через лоббируемый главой города Денисом Добряковым МАУ «Туристко-информационный центр» , который уже «прославился» заказом на логотип города (в народе называемым «жопа») за 300 тысяч рублей.

400 тысяч рублей потратили (или потратят) уже в этом году. Еще 150 тысяч – в следующем. Остальные – в последующие (по 50 тысяч рублей в год).

Разумеется, конкурс на разработку сайта никто не объявлял, как и с «логотипом».