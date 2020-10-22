Сайт для ТИЦ за 700 тысяч рублей
 

Сайт для ТИЦ за 700 тысяч рублей

22.10.2020, 17:14, Новости
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700 тысяч рублей потратит администрация Рыбинска на разработку туристического сайта.

Да, это не шутка.

«Разработка, поддержка туристического сайта, как единого информационного поля для продвижения туристского имиджа города» обойдется бюджету именно в такую сумму.

Как украсть деньги из бюджета? Ответ есть!Разумеется, деньги будут расходоваться через лоббируемый главой города Денисом Добряковым МАУ «Туристко-информационный центр», который уже «прославился» заказом на логотип города (в народе называемым «жопа») за 300 тысяч рублей.

400 тысяч рублей потратили (или потратят) уже в этом году. Еще 150 тысяч – в следующем. Остальные – в последующие (по 50 тысяч рублей в год).

Разумеется, конкурс на разработку сайта никто не объявлял, как и с «логотипом».

Кроме этого, еще 350 тысяч рублей потратят на разработку «концепции культурно-исторического и туристского бренда в целях продвижения и популяризации объектов культурного наследия». Это без учета затрат на «блогеров».



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