Жителей Рыбинска просят поддержать проект развития исторического центра «Живые кварталы»
 

Жителей Рыбинска просят поддержать проект развития исторического центра «Живые кварталы»

16.10.2020, 8:01, Новости
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило народное голосование за лучший проект среди финалистов акселератора программы «100 городских лидеров-2020».

Победитель получит возможность поехать на форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи и лично презентовать свой проект экспертам топ-уровня. Голосование проходит по ссылке: https://100gorodov.ru/leaders2020 до 5 ноября включительно. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru и отметить проект развития исторического центра «Живые кварталы», который стал финалистом акселератора.

– Эксперты высоко оценили и проект, и работу команды, а теперь финальное слово за жителями Рыбинска. Их поддержка необходима – проект получит возможность заявить о себе не только на городском и региональном уровнях, но и по всей стране. Также голосование поможет городской команде максимально вовлечь жителей в реализацию проекта, – отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Одним из финалистов акселератора стал проект развития исторических кварталов города Рыбинска «Живые кварталы». Его цель – создание современного многоформатного общественного пространства исторических кварталов для реализации инициатив креативных сообществ – арт-дворов и крыши-лофт. Срок начала реализации проекта намечен на 2021 год, далее планируется запускать по одному кварталу в год. Ожидается, что благодаря развитию проекта ежегодно в городе можно будет проводить более 10 уличных фестивалей, увеличить поток посетителей до 2000 человек и открывать более 10 новых бизнесов в кварталах.

– Рыбинску очень нужны компетенции по развитию городской среды, особенно в контексте 950-летнего юбилея, который город будет отмечать в следующем году. После окончания акселератора работа не остановится – в Рыбинске создается региональный центр городских компетенций, который будет масштабировать лучшие практики городского развития в Ярославской области, – отмечает Евгения Мальцева, эксперт программы АСИ «100 городских лидеров», наставник городской команды Рыбинска.

Поддержать проект «Живые кварталы» можно по ссылке: https://100gorodov.ru/leaders2020



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