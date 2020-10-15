Бог поможет
 

Бог поможет

15.10.2020, 15:08, Новости
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В Рыбинске почтили память святого праведного воина Феодора Ушакова, уроженца Рыбинской земли, непобедимого адмирала русского флота, причисленного после смерти к лику святых.

Состоялась литургия в Спасо-Преображенском соборе, крестный ход и торжественное мероприятие с возложением цветов к памятнику на бульваре Ушакова, сообщили в пресс-службе администрации города.

Разумеется, ранее заявленные меры безопасности «о соблюдении социальной дистанции – не менее 1,5 м друг от друга и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы)», не соблюдались.

В этом году в крестном ходе – шествии с иконой святого праведного воина из-за ограничительных мер приняли участие представители духовенства и прихожане. В колонне, двигавшейся по улице Крестовой от собора до Ушаковского бульвара, не было школьников, кадетов и курсантов речного училища.

У памятника адмиралу Ушакову состоялся молебен, который провел епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

– Я думаю, что все рыбинцы и жители Рыбинской земли с благодарностью вспоминают имя Федора Ушакова. И дай Бог всем нам подражать ему в чем-то: трудолюбии, ответственности, христианском милосердии, мужестве. Эти христианские добродетели помогут и нам с вами исполнять свое патриотическое служение, помогать нуждающимся, украшать дом, в котором живем, наш город и нашу землю, – подчеркнул епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

На торжественном мероприятии у памятника адмиралу Ушакову выступили представили городской администрации и Муниципальных Советов Рыбинска и района.

– Сегодня особое мероприятие, оно проходит в год 275-летия со дня рождения адмирала Федора Федоровича Ушакова. Его имя золотыми буквами вписано в историю нашей страны и не только. И мы гордимся земляком. Большую работу проводят городские учреждения образования, культуры и спорта по патриотическому воспитанию на примере личности Федора Ушакова. Он бережно относился к своим подчиненным, матросам. Его основная заповедь очень актуальна сейчас: «Берегите людей и здоровье. Сие всего прочего важнее», – сказала Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам.

В финале торжественного мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику непобедимому адмиралу.



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