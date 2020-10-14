В Рыбинске на время крестного хода приостановят движение транспорта

14.10.2020, 11:29, Новости

Теги: Здоровье, Религия, Транспорт, Ушаков

15 октября в День памяти адмирала Федора Ушакова в Рыбинске состоится шествие-крестный ход от Соборной площади до бульвара Ушакова, где у памятника адмиралу пройдут торжественные мероприятия.

На время движения колонны к месту проведения мероприятия по улице Крестовой временно будет прекращено движение транспортных средств с 10:25 до 10:45 и с 11:00 до 11:15.

Временные ограничения движения транспорта продиктованы необходимостью обеспечения безопасности участников шествия.

В этом году традиционный крестный ход пройдет без участия детей школьного возраста и подростков. Учащиеся кадетского корпуса, речного училища и члены Клуба юных моряков примут участие только в торжественном мероприятии у памятника адмиралу Ушакову.

Для обеспечения безопасности проведения мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции участники крестного хода будут соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м друг от друга и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы), отмечают в пресс-службе администрации города.

Отметим, за последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. В Ярославской области – 87 заболевших . Это рекордный показатель с начала пандемии.

Всего с начала периода пандемии в регионе выявлены 9547 заболевших. Из них в Ярославле – 4599, в Рыбинске – 1513, в Ростовском районе – 537, в городском округе Переславль-Залесский – 458, в Тутаевском районе – 429, в Ярославском – 383, в Гаврилов-Ямском – 289, в Рыбинском – 238, в Борисоглебском – 185, в Угличском – 175, в Пошехонском – 156, в Некрасовском – 153, в Большесельском – 91, в Некоузском – 89, в Даниловском – 82, в Мышкинском – 58, в Брейтовском – 51, в Первомайском – 43, в Любимском – 18.