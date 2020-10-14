Россия ставит антирекорды

14.10.2020, 11:15, Новости дня

За последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. В Ярославской области – 87 заболевших. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Накануне выявили 13 868 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 340 409.

Весенний антирекорд был зафиксирован 11 мая – тогда за сутки выявили 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в относительном выражении прирост за последние два дня не превышает 1,1%.

За истекшие сутки новые 4 573 случая выявлены в Москве, 429 – в Московской области, 280 – в Ростовской области, 277 – в Нижегородской области, 216 – в Воронежской области.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7 920, что стало максимальным приростом с 1 августа.

Всего уже вылечились 1 039 705 пациентов. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 77,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 239, до 23 205.

Это немного меньше максимального значения, зафиксированного во вторник, когда штаб сообщил о 244 смертях.