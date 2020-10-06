Основания и способы для получения гражданства Греции

06.10.2020, 17:23, В мире

Теги: Бизнес, Туризм

Греческое законодательство по сравнению с другими странами ЕС является пожалуй наиболее лояльным к выходцам из других стран.

Способы получения гражданства

В Греции способы приобретения гражданства точно такие же как и в других странах, а именно: по рождению; натуральным способом; репатриация; усыновление; по кровным связям. Самым популярным способом является по натурализации. Но если у человека нет в запасе 5-8 лет, можно воспользоваться упрощенной процедурой получения гражданства, предусмотренной в Румынии. Если намерения твердые, можно изучить отзывы о гражданстве через aristipp , миграционной компании, которая занимается этими вопросами.

По рождению

Наиболее легкой и быстрой процедурой, воспользоваться которой могут дети:

родители которых – греки;

которых усыновили греки;

мать которых гречанка – автоматически;

отец которых грек при условии ходатайства со стороны отца;

Натуральным способом

Получить гражданство посредством натурализации может любой иностранный гражданин, но при условии соблюдения им следующих критериев:

В случае, когда гражданин претендует на получение гражданства на основании вступления в брак с греком или гречанкой, срок проживания в браке должен составлять минимум 3 года.

Греки по происхождению необходимо доказать свою кровную принадлежность к греческому этносу и предоставить подтверждение о крещении в православной церкви.

Военные могут обрести паспорт по ускоренной процедуре при поступлении в военную академию или вступлении в монашество монастыря Афона.

Беженцам необходимо будет представить доказательства преследования и репрессий на родине.

Бизнесмены и студенты, при условии проживания на территории страны на протяжении двенадцати лет.

Инвесторы в экономику Греции;

Лиц, вносящеи вклад в развитие страны: спортсмены, ученые, деятели искусств.

Покупка недвижимости

Начиная с 2015 года, когда на законодательном уровне были приняты соответствующие изменения, иностранцы могут претендовать на автоматическое получение греческого паспорта в случае приобретения ими недвижимости на сумму от 250 тысяч евро. Принятие данной меры объясняется тем, что греческие власти стремились оздоровить экономику.

Документы для получения гражданства

Вне зависимости от того, какой процедурой вы решите воспользоваться, приобретение гражданства достаточно длительный процесс, который потребует подготовки множества документов:

Автобиографическая справка

Документ об отсутствии судимости

Медицинская справка

Копия вида на жительство

Документ, подтверждающий уплату налогов.

Этническим грекам дополнительно нужно предоставить подтверждение:

кровных уз с греческими поддаными;

крещения в церкви;

службы в армии;

жизни в монастыре – для монахов.

В случае получения гражданства в общем порядке необходимо подтвердить свою финансовую независимость и состоятельность. Доказательством этому могут служить:

Бумаги, подтверждающие право собственности на бизнес.

Трудовой договор.

Выписка с банковского счета.

Для собственников недвижимого имущества – договор купли-продажи и подтверждение права владения. Искатели убежища обязаны доказать факт угнетения в стране происхождения.

Рассмотрение заявки как правило занимает не меньше двух месяцев. Стоимость процедуры – 700 евро. Непременным условием является знание культуры, традиций, языка и законодательства страны.