Общественный контроль в парке на Волочаевской

06.10.2020, 13:58, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

Активисты микрорайона Мариевка организовали дежурство в новом парке на улице Волочаевской.

Местные жители намерены привить культуру поведения посетителям парка. В первую очередь подросткам, которые умышленно ломают установленное оборудование на детских площадках.

Парк на Волочаевской был открыт три недели назад. Подрядная организация сдала объект, но чуть ли не каждый день строителям приходится приезжать парк и восстанавливать сломанное оборудование на детских площадках. Крепления срывают подростки, которые качаются на каруселях, предназначенных для малышей.

– После открытия парка встал вопрос о правилах поведения на этой территории. Совместно с комитетом местного самоуправления мы решили организовать ежедневный общественный контроль. Собрали инициативных жителей, определили график дежурства. И уже неделю ходим вечерами, поддерживаем общественный порядок, – рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики Валентин Журавлев.

На инициативу КТОСа откликнулись родительские комитеты детских садов и школ.

– Обидно смотреть, когда подростки забираются ногами на карусели, которые предназначены для малышей. Зачем ломать то, что сделано для нас. Подходим, беседуем, объясняем. Также делаем замечания тем, кто нецензурно выражается, распивает спиртные напитки и курит, – сказала председатель КТОС «Мариевка» Галина Силагина.

Дежурство организовано в вечернее время – с 20 до 22 часов, когда в парке наибольшее количество посетителей. Активисты микрорайона патрулируют территорию по 2-3 человека. Они уверены, что таким образом рано или поздно удастся навести порядок в новом парке.

Пресс-служба администрации города Рыбинска