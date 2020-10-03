Из муниципальной в муниципальную?
 

Из муниципальной в муниципальную?

03.10.2020, 18:02, Новости
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АО «Рыбинская управляющая компания» намерена расторгнуть договор управления с собственниками многоквартирного дома №15 по ул. Чкалова (дом Григорьевых – памятник архитектуры регионального значения).

По словам одного из жильцов дома, причина – неплатежи за коммунальные услуги части собственников пустующих помещений.

Отметим, дом находится в управлении АО «РУК» с 1 января 2015 года.

Руководит управляющей компанией Александр Сивков, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам муниципального совета; и.о. секретаря рыбинского отделения партии «Единая Россия».

Единственным акционером «Рыбинской управляющей компании» является департамент недвижимости администрации Рыбинска.

В случае расторжения договора управления, обслуживанием дома, вероятно, займется муниципальное унитарное предприятие «УК «Муниципальная», учредителем которого является все тот же департамент недвижимости.

Во всяком случае, когда создавалась управляющая компания «Муниципальная», чиновники говорили: дома, от которых отказываются частные УК, будут обслуживаться именно ей.

При этом, МУП находится в стадии реорганизации – не исключено, что УК акционируют и присоединят к все той же «Рыбинской управляющей компании».



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