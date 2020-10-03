Из муниципальной в муниципальную?

03.10.2020, 18:02, Новости

Теги: Администрация, Единая Россия, ЖКХ, Муниципальный совет

АО «Рыбинская управляющая компания» намерена расторгнуть договор управления с собственниками многоквартирного дома №15 по ул. Чкалова (дом Григорьевых – памятник архитектуры регионального значения).

По словам одного из жильцов дома, причина – неплатежи за коммунальные услуги части собственников пустующих помещений.

Отметим, дом находится в управлении АО «РУК» с 1 января 2015 года.

Руководит управляющей компанией Александр Сивков , председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам муниципального совета; и.о. секретаря рыбинского отделения партии «Единая Россия».

Единственным акционером «Рыбинской управляющей компании» является департамент недвижимости администрации Рыбинска.

В случае расторжения договора управления, обслуживанием дома, вероятно, займется муниципальное унитарное предприятие «УК «Муниципальная» , учредителем которого является все тот же департамент недвижимости.

Во всяком случае, когда создавалась управляющая компания «Муниципальная», чиновники говорили: дома, от которых отказываются частные УК, будут обслуживаться именно ей.

При этом, МУП находится в стадии реорганизации – не исключено, что УК акционируют и присоединят к все той же «Рыбинской управляющей компании».