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В Рыбинске завершается отопительный сезон

30.04.2024, 11:11, Новости
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В связи с ожидаемым понижением температуры до минусовых значений в ночные часы, прекращение подачи теплоносителя потребителям начнётся с 6 мая.

Процесс отключения будет проходить постепенно. Сначала от теплоснабжения будут отключаться промышленные и другие объекты, затем подача тепла прекратится в жилые дома, в последнюю очередь – в детские сады, школы, лечебные учреждения.

После завершения этих мероприятий, ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам в котельных, тепловых пунктах, на наружных и внутренних сетях тепло- и водоснабжения. Для проведения работ составлен график отключения горячей воды для гидравлических испытаний систем и профилактических работ.

График работы городских котельных по горячему водоснабжению в межотопительный период

№ п/п

Котельная

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления и ГВС

Дата подачи ГВС

Сроки проведения планово-профилактического ремонта с отключением ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопления

Дата подачи ГВС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Котельная «Веретье»

13.05.2024 – 15.05.2024

16.05.2024

02.07.2024 – 15.07.2024

16.07.2024

06.08.2024 – 08.08.2024 *

09.08.2024

2

Котельная «Бабушкина»

13.05.2024 – 15.05.2024

16.05.2024

02.07.2024 – 15.07.2024

16.07.2024

06.08.2024 – 08.08.2024 *

09.08.2024

3

Котельная «Стоялая»

 

Не работает в межотопительный период

21.08.2024 – 22.08.2024

4

Котельная «С.Перовская»

Не работает в межотопительный период

19.08.2024 – 20.08.2024

5

Бойлерная на ул. Щепкина

21.05.2024 – 23.05.2024

24.05.2024

03.06.2024 – 16.06.2024

17.06.2024

 –

6

Котельная «Мариевка»

07.05.2024

08.05.2024

03.07.2024 – 16.07.2024

17.07.2024

 –

7

Котельная «Призма»

14.05.2024 – 16.05.2024

17.05.2024

13.06.2024 – 26.06.2024

27.06.2024

 –

8

Котельная «Тема»

 

14.05.2024 – 16.05.2024

17.05.2024

13.06.2024 – 26.06.2024

27.06.2024

14.08.2024 – 15.08.2024

9

Котельная «Школа- интернат»

21.06.2024 – 05.07.2024

06.07.2024

26.07.2024 – 01.09.2024

02.09.2024

10

Котельная «Слип»

14.05.2024 – 16.05.2024

17.05.2024

23.07.2024 – 05.08.2024

06.08.2024

14.08.2024 – 16.08.2024

11

Котельная «Полиграф» и сети котельной «Магма»

14.05.2024 – 16.05.2024

17.05.2024

16.07.2024 – 29.07.2024

30.07.2024

12.08.2024 – 13.08.2024

12

Котельная «Сельхозтехника»

21.05.2024 – 23.05.2024

24.05.2024

06.08.2024 – 19.08.2024

20.08.2024

20.08.2024 – 21.08.2024

13

Котельная «ГЭС»

28.05.2024 – 29.05.2024

13.06.2024

30.05.2024 – 12.06.2024

13.06.2024

19.08.2024 – 21.08.2024

14

Котельная «Военная база»

21.05.2024 – 23.05.2024

24.05.2024

04.06.2024 – 17.06.2024

18.06.2024

14.08.2024 – 15.08.2024 *

16.08.2024

15

Котельная «Переборы»

21.05.2024 – 23.05.2024

24.05.2024

13.08.2024 – 26.08.2024

29.08.2024

27.08.2024 – 28.08.2024

29.08.2024

16

Котельная «Волжский»

14.05.2024 – 16.05.2024

17.05.2024

18.06.2024 – 01.07.2024

02.07.2024

20.08.2024 – 22.08.2024 *

23.08.2024

17

Котельная «Поток»

21.05.2024 – 23.05.2024

24.05.2024

18.06.2024 – 01.07.2024

02.07.2024

21.08.2024 – 23.08.2024

18

Котельная «Рыбинсккорм»

Не работает в межотопительный период

19

Котельная «Элеватор»

Не работает в межотопительный период

20

Котельная «Ягутка»

16.05.2024

17.05.2024

02.07.2024 – 15.07.2024

16.07.2024

21

Котельная «Нефтебаза»

15.05.2024

30.05.2024

16.05.2024 – 29.05.2024

30.05.2024

22.08.2024 – 23.08.2024

22

Котельная Психбольница (без тепловых сетей)

01.08.2024 – 14.08.2024

15.08.2024

23

Котельная ПАО «ОДК-Сатурн»

27.05.2024 – 02.06.2024 и 15.07.2024 – 21.07.2024

03.06.2024 и 22.07.2024

24

Котельная АО «Воентелеком»

01.07.2024 – 14.07.2024

15.07.2024

12

Котельная ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по ЯО»

17.06.2024 – 30.06.2024

01.07.2024

13

ООО «Раскат – РОС» бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей)

13.05.2024 – 26.05.2024

27.05.2024




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