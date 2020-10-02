Интернет-активность старшего поколения теперь не уступает 30-летним
02.10.2020, 11:37, Детали
Теги: Tele2, Интернет, Технологии
В Tele2 проанализировали предпочтения людей старшего возраста.
Доля таких абонентов в базе Tele2 составляет порядка 15%, при этом более половины из них пользуются смартфонами. В месяц бабушки и дедушки используют около 10 Гб, тем самым, не уступая тридцатилетним абонентам.
С начала года в сети Tele2 на 5% выросло число пользователей старше 60 лет. Интересно, что люди старшего возраста стали активно переходить с простых аппаратов на смартфоны. Уже сегодня у двух из трех таких пользователей в ходу современные устройства. Это внушительный показатель. Для сравнения: у других категорий абонентов на 3 смартфона приходится 1 обычный телефон.
Популярность умных гаджетов у людей старшего поколения объясняется ускорением цифровизации на фоне пандемии и в определенной степени – проведением социальных проектов Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.
Сейчас порядка 35% пользователей старше 60 лет активно пользуются интернетом. Можно сделать вывод, что они «распробовали» цифровой образ жизни, поскольку показатель растет – в январе-августе доля активных пользователей Сети увеличилась почти на 6 п. п.
В месяц бабушки и дедушки используют около 10 Гб. Это показатель сравним с объемом трафика, который потребляют тридцатилетние. Стоит отметить, что если ранее наиболее востребованным ресурсом являлись социальные сети, то сейчас фокус внимания пенсионеров сместился на новостные, развивающие и развлекательные сайты. К слову, одним из популярных сайтов стал «Дом по другим правилам» Tele2, где доступны бесплатные фильмы, мастер-классы и многое другое.
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