Интернет-активность старшего поколения теперь не уступает 30-летним

02.10.2020, 11:37, Детали

Теги: Tele2, Интернет, Технологии

В Tele2 проанализировали предпочтения людей старшего возраста.

Доля таких абонентов в базе Tele2 составляет порядка 15%, при этом более половины из них пользуются смартфонами. В месяц бабушки и дедушки используют около 10 Гб, тем самым, не уступая тридцатилетним абонентам.

С начала года в сети Tele2 на 5% выросло число пользователей старше 60 лет. Интересно, что люди старшего возраста стали активно переходить с простых аппаратов на смартфоны. Уже сегодня у двух из трех таких пользователей в ходу современные устройства. Это внушительный показатель. Для сравнения: у других категорий абонентов на 3 смартфона приходится 1 обычный телефон.

Популярность умных гаджетов у людей старшего поколения объясняется ускорением цифровизации на фоне пандемии и в определенной степени – проведением социальных проектов Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.

Сейчас порядка 35% пользователей старше 60 лет активно пользуются интернетом. Можно сделать вывод, что они «распробовали» цифровой образ жизни, поскольку показатель растет – в январе-августе доля активных пользователей Сети увеличилась почти на 6 п. п.