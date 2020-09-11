Безумное лето каталонцев: как Барселона выгоняет ветеранов и удерживает Месси

11.09.2020, 12:24, В мире

Теги: Развлечения, Спорт

Футбольное межсезонье 2020 прошло в сине-гранатовых цветах. После форменного разгрома, лидер клуба Месси проявил себя. Как капитан, он решил, что с него хватит, он устал и решил уйти.

Оценивать поступок Лео однозначно сложно. У команды действительно наступают тяжелые времена. Это наверняка будут учитывать в своих котировках букмекерские компании, такие как melbet. Опытные бетторы будут ждать осечек каталонцев. Мелбет давно известна своей адекватной маржой и высокими котировками. Сейчас регистрация в melbet признается бетторами одной из самых простых и сопровождается бонусами.

Что творит президент

Нужно признать, что с обновлением каталонцы опоздали. Президент Бартоломеу не мог совершить решительный шаг – строить новую команду не вокруг Месси. Аргентинца опытный тренер вполне мог органично поместить в любую схему, учитывая снижение его скорости и возраст.

Барса “дотерпела”. Из последних сил держались за ветеранов. Их навыков вполне хватает бороться за титул в Испании. Но в Европе – ужас.

Вместо того, чтобы с почестями проводить ветеранов, клуб их выгоняет словно нарушителей режима. Это недостойно. Гонениям подверглись:

– Суарес;

– Ракитич;

– Видаль;

– Юмтити.

Трансферное окно проходит на фоне тяжелой экономической ситуации. Каталонцам безумно сложно продать своих ветеранов. Никто не желает платить за них. Суарес вроде бы договорился со “Старой сеньорой”, но вопрос опять подвис.

Они так и тренируются с клубом. Куман, новый главный тренер, наверняка пожалел, что ввязался в эту авантюру. Строить новую Барсу, пока в составе Месси, причем обиженный на руководство и без мотивации – самоубийство. Болельщики не простят, если Лео будет сидеть на скамейке запасных.

А если сорвутся трансферы других ветеранов? В команду возвращается Коутиньо, которому Куман обещал новую роль в команде. А какая может быть роль, если Лео остается. Коутиньо по-сути дублер Месси.

Ходят слухи о трансфере из Ливерпуля голландского хавбека Вейналдума. Это конечно поможет заткнуть дыру в центре поля. Но голландцу уже 30 лет, и чем он кардинально отличается от Видаля.

Если оценивать всё то, что творится сейчас в Барсе, подойдет всего одно слово – цирк. Отсюда нервозность спортивных звезд, скандалы. В ходе сезона мы станем свидетелями больших пожаров в раздевалке сине-гранатовых.