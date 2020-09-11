Рыбинск – «Город трудовой доблести»

11.09.2020, 10:46, Детали

Теги: Война, История, Промышленность

На внеочередном заседании муниципального совета состоялось рассмотрение вопроса о присвоении Рыбинску почетного звания «Город трудовой доблести». Единогласным решением депутаты поддержали эту инициативу.

Историческая справка «Рыбинск в годы Великой Отечественной войны и 1941-1945 гг.»

Промышленность города была полностью переведена на военные рельсы в сравнительно короткий срок: в течение года, т.е. к середине 1942 года в Рыбинске некоторые предприятия перешли на выпуск военной продукции в течение 3-5 месяцев. В их числе завод дорожных машин, завод полиграфмашин и др. За короткий срок промышленность области освоила 125 видов оборонной продукции.

Рыбинскому заводу полиграфических машин был присвоен №808. С первых дней войны завод полиграфических машин получил заказ Народного Комиссариата оборонного машиностроения на выпуск крупнокалиберных минометов и мин. Значение этого оружия ближнего боя сильной с огневой мощью было очень велико. Осенью 1941 года Рыбинский завод был единственным предприятием по выпуску такого вооружения. Поэтому когда решался вопрос об эвакуации завода, директор В.Д. Манин был вызван к прямому проводу, и ему объяснили нежелательность эвакуации завода, т.к. он оставался единственным в прифронтовой полосе по выпуску этого калибра минометов. На митинге, собранном на заводе по этому вопросу было решено: «Стоять насмерть» и сделать все возможное и даже невозможное, чтобы выполнить задание Родины.

Несмотря на нехватку металла, топлива, материала, инструментов и людей, в конце концов, изыскивая местные ресурсы и благодаря небывалому патриотическому подъему и самоотдаче всех членов коллектива, от рабочего до директора, уже в декабре 1941 года завод увеличил выпуск продукции в несколько раз и получил несколько миллионов рублей прибыли сверх плана.

За четыре года войны завод полиграфических машин выпустил 35000 минометов (десять процентов от общего количества по стране) при плане 25925шт. Минометами предприятия было вооружено до 20 дивизий, принимавших активное участие в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. За успешное выполнение заданий ГКО по производству вооружения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1942 года Рыбинский завод полиграфических машин был награжден орденом Трудового Красного знамени и переходящим Красным Знаменем Центрального Комитета партии. Всего за войну предприятие освоило 8 наименований вооружения, среди них миномет 82-мм (на фронт отправлено 3060 вагонов с минометами), корпус авиабомб АО-10, АО-25, мин – МО120 (на фронт отправлено 1350 вагонов). С конца 1944 года было освоено производство мин еще большого калибра (160-мм), сыгравших важную роль в разгроме немецко-фашистских войск на территории Германии.

В 1943 году, наряду с военной продукцией, завод выполняет задание по выпуску малых печатных машин и универсальных фрезерных станков. На станкостроительной выставке в Москве в 1944 году Рыбинский завод №808 награжден дипломом (за фрейзерные станки). В 1944 году было возобновлено производство различных полиграфических машин, часть которых отправлялась в освобожденные районы страны и использовалась для выпуска листовок, брошюр, газет. Также на заводе выпускали автоматы для спичечной промышленности. С 1945 года завод оснащает восстановленные после победы типографии страны газетными и книжными ротационными машинами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года за успешное выполнение заданий по производству минометного вооружения и крупнокалиберных боеприпасов завод был награжден орденом Ленина.

За годы войны завод 5 раз получал переходящее Красное знамя Ярославского обкома ВКП (б), 7 раз переходящее Красное Знамя Центрального Комитета ВКП(б) и 22 раза занимал первое, второе и третье места во Всесоюзном социалистическом соревновании.

За самоотверженный, беззаветный труд в годы Великой Отечественной войны около 90 работников завода награждены орденами и медалями.

Награды завода хранятся в бывшем заводском музее полиграфзавода.

В память о заводчанах, павших в годы войны, в городе Рыбинске, в сквере на улице Луговой установлен мемориал.

Постановлением Наркомата минометного вооружения СССР 8 февраля 1943 года в Рыбинске был открыт машиностроительный техникум.

В послевоенные годы было возобновлено производство полиграфического оборудования.

Завод дорожных машин

Одним из первых перешел на выпуск оборонной продукции и завод дорожных машин. Заводу был присвоен №765, и он стал входить в состав 2-го главного Управления народного комиссариата Минометного вооружения СССР. Это предприятие стало изготавливать несколько типов снарядов, мин и фугасные 500 кг авиационные бомбы. Их изготовили 1 млн. 122 тыс. К 1944 году уровень производства здесь увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 1940 годом.

Рабочие завода самостоятельно изменяли технологию производства, интенсифицируя производственные процессы. На заводе вводился строгий режим экономии в расходовании металла, топлива, электроэнергии, сырья. За счет этого создавались дополнительные возможности для увеличения выпуска военной продукции при тех же материальных фондах и на тех же производственных площадях. С завода на фронт ушли более четырехсот квалифицированных рабочих, в связи с этим на производстве появился острый недостаток рабочей силы. Частые налеты вражеской авиации держали людей в постоянном напряжении. Женщины и подростки работали наравне с кадровыми рабочими по 10 часов в сутки, но в отдельных случаях рабочий день достигал 20 часов и более. В августе 1942 года в литейном цехе завода сложилось безвыходное положение. На срочный заказ для фронта не хватило стали, положение усугублялось нехваткой рабочих рук. Директор завода В.Ф. Дворядкин принимает решение о варке стали прямо на заводе. Была создана бригада из 18 инженерно – технических рабочих. За 4 дня бригада ликвидировала отставание. В котельном цехе завода производилась заготовка деталей, сборка шин и бомб. Здесь на одном из самых сложных участков производства наряду с опытными рабочими также трудились подростки. В 1943 году рабочими завода на строительство танковой колонны было собрано 208760 рублей.

В годы войны завод не прекращал выпуска катков и другой дорожной техники. За этот период было выпущено 93 катка. Катки этого периода работали на строительстве Комсомольска-на-Амуре, канала Волга-Москва, Кузнецкого металлургического комбината.

Завод катеростроения «Вымпел»

Уже 10 июля ГКО утвердил первый военный план строительства кораблей до конца 1941 года, в котором упор был сделан на постройку малых кораблей и катеров. В Рыбинске на заводе №341 уже в IV квартале планировалось передать флоту два торпедных катера типа Г-5 XI бис серии и заложить еще восемь. Однако выполнить план не удалось. Важнейшим фактором невозможности его выполнения стала оккупация противником значительной территории страны, где производилось, в частности, 60% стали и алюминия. Другим фактором стало переключение многих предприятий на выпуск непрофильной продукции для фронта. Наконец – эвакуация. В дни войны многие катера, строившиеся на заводе, получили новые «военные специальности». Так катера типа А (КЛТ) стали выпускаться в вариантах торпедолова, топливозаправщика гидросамолетов и санитарного судна. В саперных частях нашли применение катера типов БМК-70 и ИУ. В целях противовоздушной обороны использовались быстроходные катера типа МК с экипажем из 7 человек, вооруженные пулеметами ДШК и «Максим». В 1942 году для нужд фронта стали переоборудовать пограничные катера. Сравнительно небольшие катера оснащались в корме реактивной установкой типа «Катюша», в носу- 45-миллиметровой артустановкой, а на рубке – двумя спаренными пулеметами. Тогда же завод получил задание на постройку большой серии самоходных понтонов, которые при соединении с балками образовывали понтонные мосты.

Параллельно с основной продукцией катеростроители организовали производство противотанковых « ежей», саперных лопаток, солдатских ножей и лыж. В условиях нехватки материалов, оборудования и рабочих рук это было совсем непростой задачей. Пртивотанковые «ежи» изготавливались из стального профиля, полученного еще до войны для реконструкции завода. И если с производством лопат и ножей на судостроительном заводе не возникло серьезных проблем, то производство лыж потребовало разработки специальной технологии, создания новых инструментов и оснастки.

В октябре 1941 года фронт вплотную приблизился Москве, комитетом обороны ярославской области было принято решение начать эвакуацию части промышленных предприятий области. Часть производств Рыбинского катерозавода было решено эвакуировать в город Тюмень и Молотов, где были заводы по строительству боевых катеров. Эвакуация завода проходила по железной дороге и водным путем. В Тюмени было организованно производство дюралевых торпедных катеров. Несмотря на частичную эвакуацию завод продолжал строить катера и производить другую необходимую фронту продукцию. В конце 1941 года после контрнаступления наших войск под Москвой, когда угроза Рыбинску миновала, было принято решение о возврате часть эвакуированных катерозаводцев и оборудования. Однако производство торпедных катеров типа Г-5 осталось в Тюмени. План 1941 года по валовой продукции завод выполнил только на 76, 7 %, по товарной – 59,6%. Невыполнение программы было обусловлено нарушением поставок материалов и комплектующего оборудования. Так из-за отсутствия двигателей на заводе скопилось 16 почти готовых катеров. Часто недостающее оборудование завод пытался изготовить собственными силами. В начале 1942 года на заводе обострилась проблема нехватки кадров, что потребовало сокращения трудоемкости изготовления продукции и внедрения различных рационализаторских предложений. В военные годы на заводе проводилась большая работа по экономии материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

В связи с эвакуацией производства дюралевых торпедных катеров в Тюмень Рыбинский завод был переориентирован на организацию выпуска стальных торпедных катеров дальнего действия проекта 158 водоизмещением около 40 т. В ноябре 1942 года коллегия Наркомата судостроительной промышленности, рассматривая мероприятия по производству катеров нового унифицированного проекта 200, рекомендовала организовать на заводе №341 в Рыбинске постройку стального торпедного катера дальнего действия проекта ТМ-200. Его планировалось вооружить двумя торпедами, тремя пулеметами и глубинными бомбами.

Сравнявшись с иностранными катерами по торпедному вооружению, отечественные торпедные катера уступали им по артиллерийскому вооружению, дальности плавания и мореходности. Последнее было следствием меньшей ширины наших катеров, вызванной требованием перевозки их по железной дороге.

Рыбинск долгое время находился в зоне радиуса действий вражеской авиации. Для завода и города самой страшной стала ночь на 25 мая 1943 года, когда в результате налета немецких бомбардировщиков фугасными и зажигательными бомбами были разрушены почти все основные цеха завода, пострадали готовые к отправке катера. На заводе уцелели только здания инструментального цеха и подстанции. После восстановления первоначальной задачей завода становится постройка торпедных катеров ТМ-200. В составе унифицированного проекта 200 филиалом ЦКБ-32 в 1943 году разработаны так же малые охотники за подводными лодками проектов ОД-200 и ОМ-200, в деревянном и металлическом корпусе. Строительство катеров в Рыбинске вызывало большие трудности. В 1943 году завод не достроил ни одного из планировавшихся 12 торпедных катеров, в 1944 году кроме головного были сданы флоту еще 4 катера проекта ТМ-200 из восьми запланированных, заложено 5 новых. В 1945 году завод построил все 12 заказанных ему катеров. Это были первые в СССР большие торпедные катера в стальном корпусе. Торпедные катера, которые строил завод, были оснащены мощными американскими бензомоторами фирмы «Паккард», поставляемыми по ленд-лизу. Параллельно с постройкой торпедных катеров завод №341 продолжал строить другие катера различных типов: БМК-70, БМК-90.

Рыбинские катера, в частности бронекатера, участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Петрозаводска в составе Онежской флотилии. В составе Волжской военной флотилии под Сталинградом они обеспечивали своевременную доставку в осажденный город оружия, боеприпасов, боевой техники и пополнения, эвакуацию раненых бойцов на левый берег Волги. Быстроходные, маневренные и в то же время бронированные своего рода речные танки – они могли быстро загружаться и разгружаться, доставлять грузы с одного берега на другой в условиях интенсивного артиллерийского обстрела, налетов авиации врага.

Летом 1944 года рыбинские катера участвовали в Белорусской операции на реках Березина и Припять, во многих других операциях по освобождению Советского Союза и стран Восточной Европы, оккупированных немецко-фашистскими войсками. Всего за годы войны катерозаводы выпустили и отправили на фронт 641 боевой корабль.

В мае 1942 года в стране развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование за увеличение выпуска продукции и усиление помощи фронту. В Рыбинске первыми в него вступили катерозаводцы. В годы войны многие заводы страны оказывали помощь сельскому хозяйству. В марте 1942 года Рыбинский катерозавод вместе с судоверфью им. Володарского взяли шефство над Рыбинской машинно-тракторной станцией. В 1944 году на заводе началась подготовка к выпуску катеров для восстановления народного хозяйства страны.

Рыбинский моторостроительный завод

К началу Великой Отечественной войны Рыбинский моторостроительный завод являлся крупнейшим предприятием авиационной промышленности. Его реконструкция, начавшаяся в ноябре 1940 года, была лично на контроле Сталина. В результате в кратчайшие сроки был совершен переход на производство новых моторов М-105 для военных самолетов, к июню 1941 года завод производил 45 моторов в сутки.

С июля по сентябрь 1941 года было выпущено 3458 двигателей. Ими оснащались самолеты Як-1, СБ, Пе-2. Чтобы быстрее возвращать в строй поврежденные в бою истребители и бомбардировщики, работники завода организовали ремонт авиадвигателей во фронтовых условиях.

Осенью фашистские войска подошли к Твери и было принято решение об эвакуации завода в Уфу. Работа по отправке сотрудников и оборудования была проведена всего за десять суток. Более 10 тысяч рабочих, инженерно-технических сотрудников и служащих со всем оборудованием и 300 комплектами моторов организованно покинули Рыбинск. С территории завода было вывезено все до последней гайки, вплоть до батарей парового отопления. В тыл отправили более 3000 железнодорожных вагонов и 25 речных барж. При этом, операция прошла настолько скрытно, что позже немецкая авиация еще долгое время осуществляла авианалеты на пустые заводские корпуса, думая, что завод продолжает работать. Более половины авиабомб, сброшенных на Ярославскую область за годы войны, упали на территорию завода.

15 февраля 1942 года постановлением ГКО СССР на площадях эвакуированного в 1941 году из Рыбинска в Уфу машиностроительного завода был создан новый машиностроительный завод союзного значения. Из Уфы вернулась часть специалистов и высококвалифицированных работников. Возвращались на завод и бывшие работники, прошедшие фронт и демобилизованные. Самое большое пополнение предприятие получило за счет молодежи по комсомольскому призыву. С конца апреля из стен завода стали выходить первые отремонтированные моторы. Возрождение завода проходило под огнем вражеских бомбардировщиков. Налеты продолжались до середины 1943 года.

Работники завода в годы войны совершили настоящий трудовой подвиг. В цехах трудились без выходных, по 15–17 часов в день, а иногда и круглые сутки, подростки, женщины, пенсионеры, вернувшиеся с фронта раненые. В тяжелейших условиях люди выполняли колоссальный объем работ. Первое время завод занимался только ремонтом моторов М-100, М-103, М-105, прибывавших с фронта. С апреля по декабрь 1942 года завод отремонтировал 728 двигателей, а в течение 1943 года – в 1,5 раза больше. В конце 1944 года моторостроители ценой самоотверженного труда выполнили задание по освоению производства серийных авиадвигателей АШ – 62ИР конструктора И.Д. Швецова для самолета Ли-2. Первый такой мотор был собран 26 декабря 1944 года. В связи с этим руководство и коллектив завода получили правительственную телеграмму с благодарностью за успешное испытание нового мотора. В 1945 году рыбинский машиностроительный завод выпускал также моторы АШ-73-ТК и М-62 для транспортных самолетов и истребителей Н-153 «Чайка».

Вклад рыбинских моторостроителей в достижение Победы был отмечен высокими государственными наградами. В знак особых заслуг коллектива сотням работников завода первым в Ярославской области были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Рыбинская ГЭС

Строительство Рыбинской ГЭС по первоначальным планам планировалось завершить в 1939 году, затем этот срок был перенесен на 1942 год. К началу войны, Рыбинская ГЭС не функционировала – готовились к пуску первые гидроагрегаты, было начато заполнение водохранилища. После начала войны, строительные работы замедлились – стройке не хватало ни рабочей силы, ни материалов. Тем не менее, уже 18 ноября 1941 года, в самые тяжелые дни битвы под Москвой, первая турбина Рыбинской ГЭС стала выдавать электроэнергию, которая в этот момент была просто бесценной, так как тепловые станции Московского региона были либо захвачены врагом, либо эвакуированы, либо испытывали жесточайший дефицит топлива. Гидроагрегат работал в недостроенном здании ГЭС, турбину защищал только брезентовый навес. Пульт управления обогревали с помощью временных электропечей, которые изготовили строители. Москва, Ярославль, Рыбинск работали на электричестве Рыбинской ГЭС. До конца 1941 года ГЭС выработала без единого перебоя 55.3 млн киловатт-часов энергии. Монтаж гидроагрегатов Рыбинский ГЭС продолжался, однако на экстренный случай НКВД был подготовлен взрыв плотины. 15 января 1942 года удалось пустить второй гидроагрегат. С 1943 года монтировался третий гидроагрегат (станционный № 5), который был пущен 15 августа 1945 года.

За годы Великой Отечественной войны Рыбинская ГЭС сыграла важную роль в обеспечении электроэнергией, особенно в период битвы за Москву. Станции пришлось работать в условиях большого дефицита мощности в энергосистеме, а Рыбинское водохранилище являлось практически единственным резервом энергии в системе в военное время. Вместе с Угличской Рыбинская ГЭС выдала в Московскую энергосистему около четырех миллиардов кВт.ч электроэнергии. Эти киловатт-часы работали на Победу на многих заводах и фабриках. Большую роль в обороне Москвы и Ленинграда сыграли и судоходные шлюзы станции, через которые прошли миллионы тонн военных и народнохозяйственных грузов. 14 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи и технические достижения по строительству гидроузлов на реке Волге» был награжден 161 человек, из них орденом «Знак Почета» — 70, медалью «За трудовую доблесть» — 36, медалью «За трудовое отличие» — 22 человека. 33 человека были награждены орденом Трудового Красного Знамени, 40 работников станции были награждены орденами и медалями «За оборону Москвы».. В этом же году указом Президиума Верховного Совета СССР за бесперебойное энергоснабжение Москвы в военное время коллективу Рыбинской ГЭС было передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата электростанций и ЦК профсоюза работников электротехнической промышленности. Эта награда бережно хранится в музее гидроэнергетики на территории Угличской ГЭС.

В годы войны военную продукцию выпускали не только крупные металлообрабатывающие предприятия города, но и небольшие заводы и фабрики. Так спичечная фабрика «Маяк» кроме своей основной продукции выпускала запалы к бутылкам с зажигательной смесью для уничтожения танков. В сентябре 1944году спичечная фабрика «Маяк» принимает участие во Всесоюзном социалистическом соревновании, где ВЦСПС и Нарком лес присуждают ей вторую премию. В 1945 году на Рыбинской фабрике изготовлена партия спичек для участников Крымской конференции.

Рыбинский кожзавод

Во время Великой Отечественной войны завод ориентирует выпуск своей продукции для нужд фронта. Первые два года войны завод не выполнял государственный план. Причин для этого было много: недостаток рабочих рук, бомбежки, нехватка дубильных веществ и частые сбои в работе станков. В это сложное время здесь был разработан новый ускоренный метод дубления, который вошёл в историю как «Рыбинский». Произошло это 31марта 1943 года. Заключался он в следующем: крупные кожи распиливаются на два слоя. Из верхнего слоя вырабатывается хром и лайка, а из нижнего стелечный полувал. Новый метод по предварительным расчетам должен был дать дополнительно 100000 кв. метров кожевенных товаров. Этого количества достаточно для производства 500000 пар обуви. Ранее обработка кож занимала 30 дней, по новому методу 3-4 дня, что сразу отразилось на объёмах производства. Только за два месяца кожевенники дали продукции на 35% сверх плана. За один только месяц было сэкономлено 15 тонн сырья и 6 тонн экстракта. За достигнутые успехи коллектив завода получил Красное знамя обкома ВКП(Б). В 1944 году кожзавод принимает участие во Всесоюзном социалистическом соревновании и получает вторую премию.

Швейные мастерские шили обмундирование для воинов Красной Армии. В тяжелых условиях военного времени объем выпускаемой предприятиями города продукции постоянно возрастал. Только за первую половину 1944 года промышленность Рыбинска выпустила такое количество продукции, какое она дала за весь 1941 год.

В целом за время войны металлообрабатывающие заводы города отправили фронту 62 тысячи вагонов военной продукции.

Трудовой подъем советского народа в годы войны нашел яркое выражение в массовом социалистическом соревновании. Оно превратилось в могучую движущую силу развития военного производства. Соревнование охватило миллионы рабочих, инженеров, техников и проходило по всей стране под боевым лозунгом «Все для фронта! Все для победы над врагом!».

В Рыбинске социалистическое соревнование принимало самые разнообразные формы. Это и развернувшееся по примеру горьковчан движение двухсотников, а затем трехсотников и даже пятисотников. Так на заводе полиграфических машин в июле 1941 года было 275 двухсотников, а в декабре того же года число их увеличилось до 515 человек. Это и много станочничество, движение за совмещение профессий. На машиностроительном заводе члены молодежной бригады Вали Михайловой, выполняя нормы выработки более чем на 200 % помимо своей основной специальностью овладели еще профессией шлифовщика, фрезеровщика.

На заводе дорожных машин возникла еще одна форма соревнования взятие «боевого задания». Так, токарь инструментального цеха Петухов, получив боевое задание, решил выполнить его на 500 %. Фактически же он его выполнил на 780%.

Все эти формы соревнования стали возможными благодаря широкому применению рабочей смекалки, развитию рационализации и изобретательства, внедрению технического прогресса.

Многие рыбинские предприятия неоднократно выходили победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании. В 1942 году была отмечена высокими правительственными наградами и большая группа работников полиграфзавода. Среди них директор завода Василий Дмитриевич Манин, награжденный орденом Ленина, Владимир Владимирович Федосов, начальник цеха №5, награжденный орденом «Знак Почета», токари Лидия Щулепова и Мария Комарова, награжденные медалью «За трудовую доблесть», слесарь Григорий Иванович Степанов, бригадир первой в городе фронтовой бригады.

Тяжелейший участок работы был на заводе у Ивана Васильевича Тимошина. Он был начальник литейного цеха. В цехе очень часто бывали перебои из-за недостатка известняка. Приходилось идти на крайние меры. Например, с разрешением городского комитета обороны разобрали одну церковь, были вынуждены разобрать фундамент заложенного цеха №2 и использовать этот известняк. Так что Тимошину приходилось работать день и ночь, выкладываться до конца. Недаром его труд в 1943 году был отмечен высокой наградой Родины – орденом «Знак Почета».

Массовый характер приняло социалистическое соревнование среди рабочих железнодорожного транспорта.

С июля 1941 года по февраль 1942 года коллектив рыбинского железнодорожного узла работал в особо трудных условиях прифронтового участка (особенно до разгрома немцев под Москвой и в период оккупации фашистами Калинина), а также в условиях воздушных налетов фашистских захватчиков. В то же время, когда враг наступал со всех сторон, Ярославская железная дорога была единственной, связывающей тыл с фронтом.

Так, в частности все, что давал тыл осажденному Ленинграду, проходило через Рыбинский узел. Хотя работа узла протекала в чрезвычайно сложных условиях, коллектив успешно обеспечивал нараставшие перевозки войск и военных грузов для Западного, Калининского, Северо-западного и других фронтов, а также снабжение важнейших отраслей промышленности тыла.

Машинисты Боровиков М.И., Новоселов Н.И., Штанько И.М., в 1942 году награжденные орденами Трудового Красного Знамени за героизм и мужество, проявление при вождении поездов в условиях вражеских бомбежек.

Таким был и коммунист Леонид Николаевич Коробков. Тринадцатилетним подростком пришел он в Рыбинское локомотивное депо в 1917 году. Работал слесарем, машинистом паровоза, ревизором по безопасности движения поездов. Будучи машинистом, Леонид Николаевич не терпел разгильдяйства и неряшливости, поезда водил точно по графику. Одним из первых в депо начал водить поезда на высоких скоростях. Свой опыт он передавал молодым машинистам.

Когда началась война и ряд женщин не побоялись трудностей и пошли трудиться в паровозное депо станции Рыбинск, Л.Н. Коробков помог своей жене Анне Федоровне овладеть специальностью паровозника. Окончив краткосрочные курсы и проработав несколько месяцев помощником машиниста, она сдала экзамены на машиниста и встала за правое крыло паровоза. А.Ф. Коробкова настойчиво преодолевала трудности военного времени и не уступала в работе мужчинам. Она, как и муж была награждена значком «Ударник Сталинского призыва». В числе многих других женщин-машинистов и помощников машинистов Рыбинское депо, таких как Родина, Иванова, Урбалович, Загребаева, Зорина, А Л.Н. Коротков уже после войны был награжден орденом Ленина.

Зимой 1943 года коммунистами Рыбинского депо была создана Сталинская колонна. Она возглавила борьбу за выполнение плана грузоперевозок. Лучшие машинисты и кочегары депо трудились в этой колонне. Среди них братья Моченовы Борис и Леонид. Они стали инициаторами ленинского движения в Рыбинском паровозном депо. В годы войны имя машиниста Лунина было известно всей стране. Он сам стал ремонтировать свой паровоз и перешел на вождение тяжеловесных составов на высоких скоростях.

В рыбинском депо машинист Моченов Леонид Павлович увеличил техническую скорость вождения состава более чем на 7 км в час. А его брат Борис Павлович стал водить поезда со скорость 46,7 км в час. За самоотверженный труд в годы войны Л.П. Моченов был награжден знаком «Ударник Сталинского призыва», а Борис Павлович знаком «Почетный железнодорожник».

Ярославская железная дорога в годы войны успешно справлялась со всеми военными и народнохозяйственными перевозками. Труд коллектива железной дороги был высоко оценен партией и правительством. Девять раз ему присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и десятки раз переходящее Знамя КПСС и ВЦСПС. Эта высокая оценка в полной мере относится и к коллективу Рыбинского железнодорожного узла.

В 1943 году коллектив катерозавода получил новое задание Наркомата – освоить впервые в СССР производство торпедных морских катеров ТМ-200. Новые катера предстояло строить прогрессивным секционным методом с применением электросварки, специальными электродами с качественной обмазкой.

Весь коллектив катерозавода в те дни следил за соревнованием производственников двух участков: сборочного, где мастером был А.А. Иванов и сварочного, который возглавлял А.И. Белозеров. Никто не хотел уступать первенства. Стоило сборщикам несколько вырваться вперед, как сварщики тут же буквально удваивали свои усилия. Александру Ивановичу Белозерову удалось создать на участке дружный, спаянный коллектив, в котором очень развита была взаимопомощь, стремление не только уложиться точно во время, но и опередить срок выполнения задания. Сам опытный электросварщик, он умело организовывал людей, помогал в освоении нового метода сварки. Недаром, будучи уже заместителем начальника цеха за большой вклад в дело освоения и выпуска оборонной продукции в мае 1944 года Александр Иванович Белозеров в числе семи других работников завода был награжден орденом Красной Звезды.

Тяжелый, но славный трудовой путь прошла и работница завода дорожных машин Александра Константиновна Проскурякова. В 14 лет она уже работал грузчиком на железной дороге. В 15 лет поступила ученицей стерженщицы на завод «Рено», вступила в комсомол. В 1939 году перевелась на дормашину и всю войну проработала стерженщицей в литейном цехе завода. В самом начале войны Александра Константиновна, как и многие женщины в тылу осталась одна с ребенком на руках. Муж ушел на фронт, а в 1945 году получила известие о его гибели. С 1942 года Проскурякова стала работать во фронтовой бригаде Харчевниковой. Ее работу сразу же заметили. Она быстро и хорошо освоила технологический процесс участка, ежедневно стала выполнять задания на 300-400%. В 1945 году Александра Константиновна Проскурякова первая среди работников завода была удостоена высокой награды Родины – Ордена Трудового Красного Знамени.

В годы войны на ГЭС также как и на других предприятиях города, на смену ушедшим на фронт мужчинам пришли женщины. Одной из первых женщин, освоивших мужскую профессию машиниста ГЭС, стала Тамара Ивановна Черняева. За труд в годы войны и в послевоенные годы была награждена орденом «Знак Почета». Медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Во всех передовых начинаниях на производстве важную роль в годы войны играла молодежь. В 1941 году по всей стране широкое распространение получил замечательный почин комсомольцев-горьковчан, выразившийся в создании на производственных участках фронтовых комсомольско-молодежных бригад, которые не покидали своих станков до тех пор, пока полностью не выполняют боевого задания.

Первая фронтовая бригада в Рыбинске была сформирована в конце 1941 года на заводе полиграфических машин под руководством опытного мастера Григория Ивановича Степанова и выполняла 3-4 нормы в день.

К концу 1943 года на заводе полиграфических машин работало уже 150 комсомольско-молодежных бригад. Работали ребята самоотверженно, с огоньком. Несмотря на то, что зимой в цехах был страшный холод, рабочие не заботились о себе, а боялись, как бы не замерзла эмульсия в трубах станков. Отогревали ее водой, огнем. А сами, стоя у станка, подогревали кирпичи и клали их за пазуху – этим и спасались от холода. Ввиду холода работать приходилось в рукавицах. Когда же заканчивалась смена, молодежи очень часто приходилось еще идти и на погрузку готовой продукции. И никто не жаловался на трудности.

Большой честью для комсомольско-молодежной бригады было получить звание фронтовой. Его нужно было заслужить самоотверженным, высокопроизводительным трудом, и когда ребятам его присваивали, всегда этот день был праздникам не только для них, но и для цеха, всего завода.

Первой в городе звание «фронтовой бригады» удостоилась комсомольско-молодежная бригада шлифовщиц машиностроительного завода под руководством Вали Михайловой.

На заводе полиграф машин одной из первых таких бригад была бригада Василия Батова. Сам он подростком пришел на завод в 1941 году. А в 1943 году был уже бригадиром фронтовой бригады. В день подготовки к празднованию 26 годовщины Советской власти члены бригады написали письмо бойцам 234 дивизий, где рапортовали о своих трудовых успехах. Поддержав инициативу московских комсомольцев – с меньшим числом людей давать больше продукции – они решили высвободить из своей бригады двух человек для создания новой бригады, а сами продолжали выполнять по 2-3 нормы.

«Цель наша одна, – писали они фронтовикам, – вы беспощадно громите немецко-фашистскую свору, уничтожайте ее, а мы в тылу будем трудиться, непокладая рук, будем помогать вам крепить могущество нашей Родины».

Комсомольцы города, выполняя обещания, данные героям фронта, показывали образцы трудовой доблести. Сорок шесть часов не покидал цеха комсомолец судоремонтного завода Сергей Гудовский. Отдохнув всего лишь три часа, он остальное время проводил за станком и закончил работу только тогда, когда полностью и качественно выполнил срочное задание.

К концу войны в городе было 529 комсомольско-молодежных бригад, которые объединили более 3000 молодых рабочих. 284 бригадам было присвоено звание фронтовых.