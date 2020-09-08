Гражданство за инвестиции: как выбрать программу?

08.09.2020, 14:42, Бизнес

Теги: Бизнес, Туризм

Гражданство Европы можно получить в разных странах. Условия отличаются по нескольким параметрам, но некоторые из них являются принципиально важными. При выборе подходящей программы сертифицированные специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие ключевые факторы.

Второе гражданство за инвестиции: размеры расходов

Подбирая подходящую программу, заявители нередко располагают определенной суммой, поэтому финансовое положение является определяющим критерием. В Европе придется инвестировать гораздо больше, чем в странах Карибского бассейна. И если второй паспорт необходим для свободного передвижения без оформления виз, стоит рассмотреть альтернативные варианты.

Например, в Вануату можно получить гражданство, инвестировав всего 150 тысяч $ в Фонд развития страны. При этом паспорт дает право безвизового посещения более 100 стран, позволяет длительно пребывать в Великобритании и в странах, которые являются членами Евросоюза, а также предлагает упрощенную процедуру получения виз в некоторых других государствах. Кроме того, здесь инвестиции можно делать криптовалютой.

Что касается невозвратных взносов, то на Карибах эти суммы также невысоки. В Сент-Люсии, Антигуа и Барбуде размер дотации составляет 100 тыс. $, а в Гренаде, Сент-Китсе и Невисе – 150 тыс. $.

Также необходимо обращать внимание на доступные варианты инвестиционных программ. Получить карибское гражданство можно несколькими способами. Кроме невозвратного взноса в экономическое развитие страны, это может быть инвестиция в недвижимость. Стоимость получается чуть больше, но этот вклад, как показывает практика, всегда окупается. По окончании обязательного срока владения жильем (обычно 5 лет) его можно продать либо сдать в аренду для получения пассивного дохода. Например, в Доминике, Сент-Китсе и Невисе достаточно потратить 200 тыс. $ на недвижимость, а вот в Антигуа и Барбуде придется купить объекты на сумму от 400 тыс. $.

Сроки оформления и требования к проживанию

Некоторые страны требуют от инвесторов обязательно проживать на их территории. Но даже при выполнении всех условий не везде есть возможность сразу получить второй паспорт. Например, в Португалии, Греции и Австрии сначала нужно оформить вид на жительство, в течение 5 лет периодически продлевать его, а также проживать здесь определенное количество дней в году (в Австрии и Греции – не менее 183 дней в течение одного года). И только потом, после сдачи экзамена на знание языка, заявитель и члены его семьи могут подавать документы на второе гражданство.

В карибском регионе условия более лояльные. Здесь не нужно ни проживать, ни даже приезжать для оформления документов. Весь процесс проводится дистанционно. Лишь антигуанское правительство требует, чтобы заявитель на протяжении 5 лет после получения второго паспорта хотя бы 5 дней в году находился на территории страны.

Европейские программы требуют, как минимум, однократного визита для сдачи биометрии.

Свобода перемещения по миру

Процесс оформления визы очень длинный и утомительный. Кроме того, нередки случаи внезапных отказов, что крайне нежелательно людям, которые ведут свою деятельность за рубежом или часто встречаются с бизнес-партнерами. Если деловые поездки и личные путешествия – неотъемлемая часть жизни, инвесторы ищут варианты, чтобы с точки зрения мобильности паспорт был самым надежным. По этой причине при выборе программы следует обязательно уточнять, в какие страны можно ездить без виз с тем или иным гражданством. Особенно это важно с учетом ситуации с короновирусом .

Карибский паспорт позволяет посещать от 96 до 160 стран. С гражданством Мальты можно свободно путешествовать в 183 государства. Паспорт Вануату открывает 129 границ, Кипра – 174.

В этой статье перечислены основные нюансы, на которые следует ориентироваться при выборе подходящей программы, позволяющей за инвестиции получить второе гражданство. Также не менее важными факторами для многих являются возможности для инвестора и членов его семьи, законодательство и налоговая политика, наличие медицинских и учебных заведений, уровень жизни в стране и т.д.