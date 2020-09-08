Второе гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции инвесторам-иностранцам

08.09.2020, 10:28, Бизнес

Теги: Бизнес, Туризм

Безвизовый доступ более чем в 154 стран мира, сокращение налоговой ставки и новые возможности для выведения собственной компании на новый интернациональный уровень – все это дает гражданство Сент-Китс и Невис . Этот небольшой, но привлекательный туристический центр на островах в Карибском море предлагает инвестировать в современную курортную инфраструктуру (от $400 тысяч) или совершать дотационный взнос в государственный фонд (от $150 тысяч). Какие возможности откроют такие внушительные затраты – выясним прямо сейчас.

Что дает карибский паспорт за инвестиции иностранцам?

Сент-Китс и Невис и еще целый ряд карибских стран позволяют иностранцам оформить подданство, практически «не выходя из дома». Проекты очень популярны, так как открывают безвизовый доступ в Шенген и Великобританию, при этом обходятся гораздо доступнее европейских аналогов, а новый статус можно получить менее чем за полгода. Карибский паспорт подходит тем, кто хочет перенести бизнес в условия выгодной налоговой системы, заинтересован в собственной недвижимости в перспективном курортном регионе, а также хочет увеличить шансы на получение визы США. Еще одна причина, по которой инвесторы охотно участвуют в проектах по получению инвестиционного гражданства, – возможность без проблем открыть счет в лучших европейских банках или зарегистрировать на карибский паспорт движимое и недвижимое имущество в выбранной точке планеты. Важно, что все страны Карибского региона допускают двойное подданство и не передают информацию о выдаче статуса иностранцам третьим лицам.

Основные бонусы проекта Сент-Китс и Невис

Право инвестиций в отобранное властями недвижимое имущество – это сужает выбор объектов, зато официальные власти Федерации могут обеспечить законность сделки. По правилам проекта этой курортной страны в недвижимое имущество необходимо инвестировать от $200-400 тысяч. По истечению 5-7 лет долю в отеле или другой курортной инфраструктуре можно выгодно продать. Важно, что и инвестирование в недвижимость, и дотационный взнос осуществляются только после того, как правительство Сент-Китс и Невис одобряет кандидатуру заявителя – участие в проекте является абсолютно безопасным с финансовой точки зрения;

Поскольку программа по выдаче гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции действует уже около 40 лет, паспорт этой карибской страны заслуживает доверие и международных банкиров, и представителей пограничного контроля в аэропортах мира;

На островах не предусмотрены налоги на мировой доход, дарение и наследование, капитал, а также налоги с зарплаты – инвестор сможет существенно сократить налоговую нагрузку. Также в этой карибской Федерации не облагают налогом доходы на прирост капитала (если актив не продали за год после приобретения). Холдинговые компании-резиденты, осуществляющие деятельность вне территории Сент-Китс и Невис, не облагаются налогами;

С паспортом Сент-Китс и Невис инвестор сможет без оформления дополнительных документов посещать все страны Шенгенской зоны, Гонконг, Республику Корею и десятки других передовых держав мира (всего 154 страны, это максимальный показатель на территории бассейна). В Великобритании владельцы паспорта Сент-Китс могут без каких-либо других разрешающих документов находиться на протяжении полугода. Также гражданин Сент-Китс имеет все шансы получить долгосрочную визу в Штаты (EB-5, L1);

Статус подданного Сент-Китс и Невис передается по наследству – такой опции нет, например, в Антигуа и Барбуда или в Доминике. Кстати, дети инвесторов – обладателей гражданства Федерации могут стать участниками специальных стипендиальных программ в нескольких британских вузах.