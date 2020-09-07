Консервация – лучшая подготовка к зиме
07.09.2020, 10:02, Рекомендуем
Теги: Интернет, Общество
Когда приближаются зимние холода, приходит время подумать о еде, а если быть точнее – о консервации. Законсервированные овощи, мясо, соки особенно приятно открывать в декабре, и дополнять ими горячее блюдо. Самые лучшие рецепты консервации вы можете найти, перейдя по ссылке https://ochenvkusno.com/konservazia/. Здесь имеются пошаговые инструкции с фото. Они помогут вам встретить зиму с вкусной едой в кладовой или погребе!
Популярные рецепты консервации
В каталоге «Очень Вкусно» можно найти любые рецепты «закрывашек», от классических огурцов с помидорами до салатов. А самое главное – при помощи таких инструкций вы сможете быстро законсервировать овощи, хотя приложить усилия придется. В список самых известных рецептов входят:
1. Маринованные огурцы с помидорами. Их можно нарезать, сделав салат, а можно оставить целыми. Для литровой банки нужно взять около 800 грамм огурцов и 600 г помидоров. В качестве дополнительных добавок обычно используются: чеснок, болгарский перец, лук, и другие ингредиенты. Овощи промываются и кладутся в стерилизованную банку вместе с приправой. Дальше нужно вылить воду в кастрюлю, и добавить туда соль, сахар. Процедуру нужно повторять 3-4 раза, оставляя маринад остывать на 5-7 минут. В конце надо добавить 9%-й уксус, после чего хорошо закатать банку.
2. Кабачки и баклажаны на зиму. Здесь можно дать волю фантазии, и сделать салат с добавлением специй. В такой заготовке на зиму обязательно есть: болгарский перец, лук, чеснок, зелень, корень имбиря, специи. Кабачки и баклажаны нарезаются кубиками, смешиваются. Остальные ингредиенты тоже можно мелко порезать, либо потереть на терке, и тщательно перемешать. Овощи жарятся вместе или по отдельности, главное – не жалеть подсолнечного масла. Готовый салат раскладывается по банкам, закатывается.
В жаркое время необходимо найти прохладное и темное место, чтобы сложить туда законсервированные банки. Это может быть кладовка, подвал, погреб, некоторые хозяйки ставят под кровать, хотя такой способ хранения нельзя назвать надежным.
Больше оригинальных рецептов консервации можно найти тут: https://ochenvkusno.com/konservazia/. Кроме того, на сайте «Очень Вкусно» изобретательные хозяйки часто делятся своими советами и обсуждают готовку, а также то, как уберечь законсервированные овощи от аномальной жары. Заходите, здесь рады всем, кто любит вкусно готовить!
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