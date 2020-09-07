Консервация – лучшая подготовка к зиме

07.09.2020, 10:02, Рекомендуем

Теги: Интернет, Общество

Когда приближаются зимние холода, приходит время подумать о еде, а если быть точнее – о консервации. Законсервированные овощи, мясо, соки особенно приятно открывать в декабре, и дополнять ими горячее блюдо. Самые лучшие рецепты консервации вы можете найти, перейдя по ссылке https://ochenvkusno.com/konservazia/ . Здесь имеются пошаговые инструкции с фото. Они помогут вам встретить зиму с вкусной едой в кладовой или погребе!

Популярные рецепты консервации

В каталоге «Очень Вкусно» можно найти любые рецепты «закрывашек», от классических огурцов с помидорами до салатов. А самое главное – при помощи таких инструкций вы сможете быстро законсервировать овощи, хотя приложить усилия придется. В список самых известных рецептов входят:

1. Маринованные огурцы с помидорами. Их можно нарезать, сделав салат, а можно оставить целыми. Для литровой банки нужно взять около 800 грамм огурцов и 600 г помидоров. В качестве дополнительных добавок обычно используются: чеснок, болгарский перец, лук, и другие ингредиенты. Овощи промываются и кладутся в стерилизованную банку вместе с приправой. Дальше нужно вылить воду в кастрюлю, и добавить туда соль, сахар. Процедуру нужно повторять 3-4 раза, оставляя маринад остывать на 5-7 минут. В конце надо добавить 9%-й уксус, после чего хорошо закатать банку.

2. Кабачки и баклажаны на зиму. Здесь можно дать волю фантазии, и сделать салат с добавлением специй. В такой заготовке на зиму обязательно есть: болгарский перец, лук, чеснок, зелень, корень имбиря, специи. Кабачки и баклажаны нарезаются кубиками, смешиваются. Остальные ингредиенты тоже можно мелко порезать, либо потереть на терке, и тщательно перемешать. Овощи жарятся вместе или по отдельности, главное – не жалеть подсолнечного масла. Готовый салат раскладывается по банкам, закатывается.

В жаркое время необходимо найти прохладное и темное место, чтобы сложить туда законсервированные банки. Это может быть кладовка, подвал, погреб, некоторые хозяйки ставят под кровать, хотя такой способ хранения нельзя назвать надежным.