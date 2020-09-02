Для школьников и их родителей собрали список полезной литературы

02.09.2020, 11:44, Новости

Теги: Tele2, Интернет, Образование, Технологии

Оператор Tele2 подготовил ученическую подборку в сервисе « Tele2 Книги ».

В нее включены новые и зарекомендовавшие себя художественные произведения, пособия с советами для родителей, а также методички для подготовки школьников к контрольным работам и экзаменам.

В преддверии учебного года оператор зафиксировал рост популярности электронной библиотеки. В августе абоненты Tele2 Центральной России посещали площадку на 20% чаще, чем в предыдущие месяцы. Особенно выросло число прочтений книг из разделов детской литературы и психологии. Для удобства родителей оператор создал тематическую школьную подборку произведений. Одной из доступных в ней книг стала методичка «Как учить уроки без истерик» Анастасии Трояновой. Еще одно популярное пособие раздела – «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили» авторов Адель Фабер и Элейн Майзлиш.

В сервисе можно прочитать новинки детской художественной литературы. Младших школьников заинтересует серия книг «Чему я могу научиться» с биографическими историями Анны Ахматовой, Сергея Королева, Стива Джобса, Илона Маска. Для детей постарше доступен сборник рассказов о животных «Лось на диване, верветка на печи» Юлии Говоровой.

Для школьников выпускных классов загружена «Теория игр в комиксах» Тувана и Айвана Пастин. Также сервис пополнен подборками пособий по ОГЭ и ЕГЭ с разными дисциплинами.

Платформа «Tele2 Книги» – это более 100 000 электронных и аудиокниг, доступных всем абонентам оператора. Можно оформить подписку на сервис и читать онлайн на сайте, не расходуя трафик, или покупать доступ к определённым электронным версиям изданий.