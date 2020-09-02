Для школьников и их родителей собрали список полезной литературы
 

Для школьников и их родителей собрали список полезной литературы

02.09.2020, 11:44, Новости
Теги: , , ,

Оператор Tele2 подготовил ученическую подборку в сервисе «Tele2 Книги».

В нее включены новые и зарекомендовавшие себя художественные произведения, пособия с советами для родителей, а также методички для подготовки школьников к контрольным работам и экзаменам.

В преддверии учебного года оператор зафиксировал рост популярности электронной библиотеки. В августе абоненты Tele2 Центральной России посещали площадку на 20% чаще, чем в предыдущие месяцы. Особенно выросло число прочтений книг из разделов детской литературы и психологии. Для удобства родителей оператор создал тематическую школьную подборку произведений. Одной из доступных в ней книг стала методичка «Как учить уроки без истерик» Анастасии Трояновой. Еще одно популярное пособие раздела – «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили» авторов Адель Фабер и Элейн Майзлиш.

В сервисе можно прочитать новинки детской художественной литературы. Младших школьников заинтересует серия книг «Чему я могу научиться» с биографическими историями Анны Ахматовой, Сергея Королева, Стива Джобса, Илона Маска. Для детей постарше доступен сборник рассказов о животных «Лось на диване, верветка на печи» Юлии Говоровой.

Для школьников выпускных классов загружена «Теория игр в комиксах» Тувана и Айвана Пастин. Также сервис пополнен подборками пособий по ОГЭ и ЕГЭ с разными дисциплинами.

Платформа «Tele2 Книги» – это более 100 000 электронных и аудиокниг, доступных всем абонентам оператора. Можно оформить подписку на сервис и читать онлайн на сайте, не расходуя трафик, или покупать доступ к определённым электронным версиям изданий.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Защита растений с помощью пестицидов и агрохимикатов Syngenta®

03.09 / Где заказать нержавеющую сетку для фильтров

02.09 / Музыкальные школы продолжают набор на новый учебный год

01.09 / В Рыбинске открыли новую школу

31.08 / Школьники Заволжья-1 смогут доехать до новой школы без пересадок

29.08 / Рыбинский центр технического творчества открывает 130 новых мест

28.08 / Клуб Космолот – специальные предложения для зарегистрированных пользователей

28.08 / Как будет организован учебный процесс в школах?

28.08 / Обновленное казино Поинт Лото – играй легально

25.08 / В Рыбинске создан университетский зеркальный инжиниринговый центр «Цифровое энергомашиностроение»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска